Hokejisté karlovarské Energie zakončily rok 2023 prohrou. Ve 32. kole Tipsport extraligy sice energetici v bitvě s Libercem měli k dispozici dvoubrankový náskok, který ale hosté dokázali ve třetí třetině smazat a nakonec nechali domácí výběr vypít kalich hořkosti až do dna, když duel opanovali v poměru 4:2.

Liberec předvedl v KV Aréně vítězný obrat, vyhrál 4:2. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

KV Aréna poprvé gólově vybouchla již ve 3. minutě, kdy skóre duelu otevřel Jan Hladonik. Podruhé se hokejisté karlovarské Energie radovali ze vstřelené branky ve 31. minutě, kdy se parádní trefou blýskl obránce Matěj Stříteský. Liberec však navrátil zpět do zápasu Michal Bulíř, který zužitkoval ve 35. minutě přesilovou hru Tygrů.

V závěrečné třetině hosté dokázali Energii brankově docvaknout, když se do střeleckých statistik zapsal ve 43. minuty Rychlovský. A obrat dokonal Liberec v 59. minutě, kdy opět profitoval z přesilové hry, kterou přetavil v třetí branku Tomáš Filippi. V závěru duelu šla Energie do šesti, ale kýženou vyrovnávací branku ji to nepřineslo, naopak inkasovala čtvrtý gól, který měl na svědomí Michal Bulíř.

OHLASY TRENÉRŮ

David Bruk (HC Energie Karlovy Vary): Na naší straně jsou horší pocity. Z mého pohledu jsme odehráli velice dobré a kvalitní utkání. Měli jsme výborné dvě třetiny. Bohužel jsme nedokázali odskočit o víc gólů přesto, že jsme třikrát unikli a vytvořili jsme si šance. Zápas na konci rozhodlo nešťastné vyloučení a velmi dobře sehraná přesilová hra hostů. Mám pocit, že jsme si dnes nezasloužili prohrát.

Jiří Kudrna (Bílí Tygři Liberec): Do Karlových Varů jsme přijeli s nějakým záměrem. Po minulém utkání, které se nám nepodařilo, jsme jeli složit reparát a dodržovat systém, který jsme si nastavili. Myslím si, že to se nám povedlo. Na začátku utkání nás trochu zabrzdila vyloučení, tudíž první třetina nebyla vůbec jednoduchá. Domácí měli výborný pohyb a hráli velice dobře. My jsme během celého zápasu tvrdě pracovali. Důležité bylo vstřelení gólu na 2:1, čímž jsme se dostali do utkání. Ve druhé třetině jsme měli i další příležitosti a na druhou stranu šance soupeře vychytal výborný Daniel Král. Do závěrečné dvacetiminutovky jsme šli v dobrém rozpoložení. Věřili jsme si, tým se navzájem povzbuzoval a střídačka žila. Tvrdě jsme pracovali a vyrovnali jsme. Za nerozhodného stavu se štěstí přiklonilo na naší stranu a odvážíme si tři body. Jsme za to moc rádi, protože se nám dvě utkání po Vánocích nepodařila a dnes jsme to zvládli. Hráče v čele s brankářem musíme pochválit za odvedený výkon.

HC Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). Branky a nahrávky: 3. Hladonik (R. Přikryl), 31. Stříteský (Rohan, Redlich) – 35. Bulíř (Flynn, Birner), 43. Rychlovský (Melancon, Faško-Rudáš), 59. Filippi (A. Najman, Melancon), 60. Bulíř. Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Brejcha, Thuma. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 5 044. HC Energie Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Rohan, Stříteský, Pulpán, Bartejs, Rulík – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Jiskra, Černoch, Procházka – Redlich, Hladonik, Kružík – Koffer, Přikryl, Kofroň. Bílí Tygři Liberec: Král – Ivan, Melancon, McCoshen, Budík, Derner, Knot – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Vlach, Najman, Flynn – Birner, Bulíř, Klima – Šír.