V pátek se energetici vypravili na led Kladna. „Věděli jsme, že nás na užším hřišti čeká velmi silný soupeř. Ale připravili jsme se a vstup do zápasu jsme měli velmi dobrý. Z několikáté příležitosti jsme vytěžili branku, ale bohužel jsme třetinu nedohráli, když nás Kladno potrestalo za zbytečnou chybu,“ říká karlovarský asistent Tomáš Mariška k první třetině, která skončila nerozhodně 1:1.

„Aktivně jsme vstoupili i do druhé třetiny, a byť jsme měli dost šancí, prohráli jsme ji 0:3. Tam jsme ztratili celé utkání,“ konstatuje asistent Energie.

Do třetí části tak hosté nastoupili za nepříznivého stavu 4:1 a zvrat se jim již nepodařil. „Domácí nám toho už moc nedovolili, sice jsme snížili, ale zápas už byl pryč. Kladno byli bojovnější, efektivnější a my se musíme vrátit k našemu bojovnému hokeji,“ uzavřel Tomáš Mariška porážku mezi mantinely kladenských Rytířů 4:2.

V neděli měla Energie proti Olomouci výhodu domácího prostředí.

A začala více než dobře. Již ve 3. minutě se prosadil střelou od modré čáry po vyhraném buly v útočném pásmu obránce Stříteský. Více branek v první třetině 4278 diváků nevidělo.

Druhá část se ale domácím, stejně jako v pátek v Kladně, hrubě nevyvedla. Hosté během 63 vteřin využili své dvě přesilové hry a rázem v utkání vedli.

Ve 28. minutě sice srovnal na 2:2 Vondráček, ale Hanáci si po 43 vteřinách vzali Klimkem znovu jednobrankový náskok zpět – 2:3.

Ve třetí třetině se domácí snažili o zvrat, vybojovali si dvě početní výhody, dostat kotouč do olomoucké svatyně se jim ale nepodařilo.

„My jsme věděli, že sem Olomouc přijede umlátit nějaké body. To se jim bohužel povedlo, my jsme jim trochu pomohli tím, že jsme se několikrát nechali zbytečně vyloučit. Ve druhé třetině jsme neudrželi nervy a ty přesilové hry rozhodly celý zápas. Zkusili jsme to ještě urvat ve třetí třetině, nechali jsme na ledě všechno, ale byla to přetlačovaná, kterou jsme nedokázali přetavit v obrat ani vyrovnání. Gratulujeme soupeři,“ hodnotil nedělní porážku karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Pátek – 16. kolo

Rytíři Kladno – HC Energie Karlovy Vary 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. O'Donnell (T. Kaut, Kehar), 23. Barinka (Zelingr), 30. O'Donnell (Hajný), 36. Lakos (T. Kaut, Valský) – 12. Vondráček (Skuhravý), 58. Šenkeřík.

Diváci: 3928

Kladno: Godla – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka, Zelingr – Jágr, Stach, Zikmund – Valský, Machač, Réway – J. Strnad, Melka, Redlich – Hajný, T. Kaut, O'Donnell – O. Bláha.

Karlovy Vary: Bednář (36. F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Křemen, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček.

Neděle – 17. kolo

HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Stříteský (Skuhravý), 28. Vondráček (Koblasa, Šenkeřík) – 24. Nahodil (Olesz, Irgl), 25. Škůrek (Irgl, Nahodil), 29. Klimek (Strapáč, Dujsík).

Diváci: 4278.

Karlovy Vary: F. Novotný – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Křemen, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček.

Olomouc: Konrád – Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Dujsík, Valenta – Burian, Strapáč, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, Kolouch, Skladaný – Vodný, Hecl.

Další výsledky:

Třinec – Litvínov 2:0, Mladá Boleslav – Liberec 1:2, Zlín – Plzeň 1:2, Sparta – Kometa 5:4, Vítkovice – Kladno 3:4pp, Mountfield – Pardubice (skončilo po uzávěrce).