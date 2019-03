Karlovarští v úterý porazili na domácím ledě Pardubice 4:2. K tomu Chomutov neuspěl v Třinci, a tak energetici zvýšili svůj náskok na barážovou pozici Pirátů na šest bodů. „Hráčům děkuji za to, jak to dneska odpracovali,“ řekl po vítězném utkání karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Žádný super hokej v Realistic Aréně k vidění nebyl. „Pro nás to bylo dneska desáté utkání za devatenáct dní, do toho spousta cestování a všechny zápasy na krev. To se trošku odrazilo na našem výkonu,“ poznamenal asistent hlavního trenéra Energie Martina Pešouta.

Nicméně, v 8. minutě poslal Tomáš Mikúš domácí do vedení, když svou střelu zápěstím schoval za bránící hráče – 1:0.

Východočeši ale odpověděli poměrně rychle. Po tyčce přišel ve 12. minutě i gól, i když úspěšné zakončení Hovorky musel potvrdit videorozhodčí – 1:1.

Pokud však byla odpověď Dynama rychlá, tak kontr Energie byl vzápětí bleskový. Nerozhodný stav totiž vydržel pouze 18 vteřin. Potom strhl vedení zpět na domácí stranu Martin Rohan, který si na útočné modré převzal vyhozený kotouč a svůj výlet zakončil gólovou střelou na vyrážečku Kloučka v pardubické kleci – 2:1.

Ve druhé třetině hosté zvýšili svou aktivitu, domácí opět s výborným Bednářem v brance odolávali, přežili dvě oslabení, jedenáct vteřin před sirénou ale přece jen kapitulovali po rusnákovském objetí branky Rolínkem – 2:2.

Třetí dvacetiminutovka přinesla větší tempo. Klíčový moment se odehrál ve 44. minutě. Před brankovištěm Dynama se prosadil z dorážky neobsazený Dávid Gríger a zabezpečil Energii opět jednobrankový náskok.

Čtvrtý gól domácí přidali při power-play soupeře minutu před koncem, kotouč nasměroval do prázdné branky Ondřej Beránek.

„Byť se pro nás utkání nevyvíjelo úplně ideálně, tak jsme ho dokázali zvládnout za nesmírně cenné tři body, toho si ceníme,“ uvedl Tomáš Mariška.

V pátek čeká energetiky poslední zápas základní části na ledě Škody Plzeň, potom již šest utkání play-out. „Musíme teď zregenerovat, v pátek se ještě porvat o body v Plzni a potom zvládnout play-out,“ dodal karlovarský asistent.