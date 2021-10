Výborně zvládli čtvrteční první „west“ derby sezony hokejisté karlovarské Energie, kteří si v KV Aréně před téměř čtyřmi tisícovkami diváků poradili se Škodou Plzeň 3:0.

Domácí poslal do vedení ve 14. minutě Kulich. Na další branku se čekalo téměř do poloviny třetí třetiny. Ve 48. minutě zvyšoval na 2:0 Průžek. Gólovou tečku potom učinil v 59. minutě při power-play Škodovky Martin Kohout.

„Před zápasem byly jasné dvě věci, a to že Plzeň hraje ve velké pohodě a že my potřebujeme nějaký zápas ubojovat a přetlačit soupeře, být za to odměněni body. Jsem rád, že jsme dali branku, ta nás myslím malinko uklidnila a udržela v zápase. Rozhodujícím faktorem byl samozřejmě výkon Filipa Novotného, který nás držel celý zápas ve hře a dal nám šanci, abychom zvítězili. Patří mu veliká pochvala, ta ale patří i všem hráčům, kteří to odpracovali a odbojovali celých šedesát minut. Byli jsme odměněni pro nás důležitými třemi body. Věřím, že se od tohohle výkonu dokážeme odrazit k lepším bodovým ziskům a trochu se uklidnit. Do kabiny veliká pochvala za bojovnou a týmovou práci,“ okomentoval vítězný zápas karlovarský asistent Tomáš Mariška.

V neděli do 15 hodin čeká energetiky další derby, tentokrát to podkrušnohorské mezi mantinely Litvínova.

Domácí prostředí využil ve středu i prvoligový Baník Sokolov. Horníci si doma poradili po dvou brankách Šmerhy a jedné Jurčíka a Janduse s Porubou 4:0. „Potřebovali jsme vyhrát, doma se nám to zatím moc nedařilo. Výhra nám podle mě pomůže. Týmově jsme hráli skvěle od prvního po posledního hráče,“ hodnotil duel Vladislav Habal, který vychytal s pomocí svých spoluhráčů nulu.

Sokolov se v tabulce posunul na sedmou příčku, v sobotu čeká baníkovce cesta do Přerova, kterému patří v Chance lize aktuálně deváté místo.

Volno měl v týdnu druholigový Stadion Cheb. Svěřenci Michala Jägera si tak mohli o pár dní déle vychutnávat sobotní výhru nad lídrem své skupiny z Příbrami. Dnes se Stadion vypraví k utkání do Písku, kde nastoupí v 17 hodin proti místním Králům. V prvním vzájemném utkání byli úspěšnější chebští borci v poměru 3:2.