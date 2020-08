Hokejisté karlovarské Energie sehráli na ledě Mladé Boleslavi s tamními Bruslaři skutečně zábavnou partii, když na jejím konci dosáhli na vítězství 7:5.

Zápas začal pěknou divočinou. Hned na úvod zažili hosté studenou sprchu, když se po chybách v obraně ocitl před prázdnou bránou Oscar Flynn, který takovou nabídkou nepohrdl a uklidil od pravé tyčky puk do sítě.

Poté si Západočeši zahráli přesilovou hru a Tomáš Vondráček se pokoušel procpat puk mezi tyč a brankáře. Z dálky zkoušeli stav srovnat Lukáš Pulpán a Michal Plutnar. Až napotřetí po konci přesilovky zvládl vyrovnat od levého kruhu prudkou střelou Martin Osmík.

Ani ne minutu poté se skóre opět změnilo, když domácí Kousal příhrou od mantinelu našel kousek od modré čáry Davida Bernada, jenž propálil vše v cestě.

Znovu vyrovnat mohli hosté dvě minuty poté, kdyby Petr Koblasa z předbrankového prostoru vyzrál na Marka Schwarze.

V polovině třetiny dostali hosté opětovně možnost zahrát si v početní výhodě, tentokrát ale měli problémy se prosazovat v útoku. Daleko nebezpečnější byli až po jejím skončení, kdy vyvinuli na domácí hráče tlak a zužitkoval ho Martin Weinhold svou ranou bez přípravy do odkryté části Schwarzovy brány.

Následovalo další boleslavské vyloučení, které fantasticky proměnil svou trefou pod břevno Patrik Machač. Energetici tímto otočili vývoj, jenže z vedení se neradovali dlouho.

Ani ne minutu poté totiž získal po vhazování puk Jiří Severa, stojící sám přímo před bránou a poslal ho bez ostychů za záda Novotného, jenž ani nestihl zareagovat.

Následovalo čtvrté boleslavské oslabení, během kterého se nic významného nestalo. Až po jeho skončení, půl minuty před první sirénou, si domácí nepohlídali Martina Osmíka – 3:4.

To ale nebylo ze strany Západočechů všechno, neboť chvíli nato, 17 sekund před odchodem do kabin, se vřítili do útočného pásma a Tomáš Vondráček před bránou usměrnil letící kotouč přímo za Schwarzova záda. Během pár vteřin tak Energie získala vedení 5:3.

Do druhé třetiny vstoupila obě mužstva o poznání klidněji a zbylé góly tak byly k vidění až v závěrečné části. Boleslav zaspala nástup a toho využili hosté, když Weinhold na kruhu nabídl zpětnou přihrávkou puk Petru Koblasovi, který překonal nového muže v brance domácích Radka Haase střelou pod horní tyčku.

Za minutu Boleslav inkasovala znovu po trefě Tomáše Vildumetze. Čtyřgólové vedení nevydrželo dlouho a za další minutu propadl puk výstrojí gólmana Adama Horáka po střele Petra Šidlíka z mezikruží. Hráči poté předváděli nadále živý, útočný hokej, gólmani a obrany si však už více dávali pozor.

Ve 49. minutě pak tato aktivita vedla k návratu dvougólového rozdílu, když od kruhu propálil vše v cestě Vladimír Brož.

V půlce třetiny drželi kotouč hosté a Tomáš Redlich dlouho a pečlivě připravovanou šanci zmařil nepřesným mířením. Na druhé straně pak Kotala zblízka minul odkrytý horní růžek Horákovy branky. Dvě a půl minuty před koncem získali Bruslaři šanci dát kontaktní gól, ale Jakub Kotala neproměnil nařízený nájezd. Poté zahrozil Tomáš Vondráček ranou do Haasových betonů. Změnu ve skóre nepřinesl ani boleslavský tlak během přesilové hry, a tak Energie udržela dvojbrankové vedení až do konce.

Jak to viděli:

Pavel Patera (BK Mladá Boleslav): V první třetině zápasu byl průběh trošičku divoký, nesoustředili jsme se na obranu a dostali pět gólů, což je hodně. Nechali jsme v tom Máru Schwarze vykoupat, protože plno střel neviděl a bylo to pro něj strašně těžký. Pak po první třetině se to trošku zlepšovalo, hráli jsme rychleji v obraně a rychleji jsme napadali. Karlovy Vary vyhrály zaslouženě.

Tomáš Mariška (HC Energie Karlovy Vary): Bereme to jako první zápas. Nezáleží teď úplně na tom výsledku, spíše chceme, aby se tam objevovaly herní věci, které se snažíme zapojovat do tréninků. Chtěli jsme vyzkoušet nějaké nové hráče. Jsme rádi, že jsme první zápas vyhráli, ale výsledky v tuto chvíli ještě nejsou tak důležité. Bylo to takové trošičku nervózní, ale to asi k prvnímu zápasu patří.

BK Mladá Boleslav – HC Energie Karlovy Vary 5:7 (3:5, 0:0, 2:2). Branky a nahrávky: 1. Flynn (Najman), 5. Bernad (Kousal, Fillman), 16. Severa (Maršoun, Vala), 43. Šidlík (Flynn), 49. Brož (Bernad, Flynn) – 4. Osmík, 12. Weinhold (Vondráček, Šenkeřík), 15. Machač (Vondráček, Šenkeřík), 20. Osmík (Šik), 20. Vondráček (Redlich), 41. Koblasa (Weinhold, Černoch), 42. Vildumetz (Mikúš, Vondráček). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Kajínek, Špringl. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 419.

Lukáš Chuchválek, David Sokol