Karlovy Vary - HC Slavia Praha - HC Energie Karlovy Vary 3:1

1. zápas předkola play off hokejové extraligy HC Slavia Praha – HC Energie Karlovy Vary hrané 23. února v Praze. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Hokejisté Slavie porazili i ve druhém zápase předkola play off Karlovy Vary a jsou krok od postupu do čtvrtfinále. Pražané vyhráli druhý domácí duel 3:1 i díky dvěma využitým přesilovým hrám. Postup si mohou zajistit v sobotu, kdy série pokračuje na západě Čech.

Ani druhé utkání série nepřilákalo do O2 areny příliš diváků. A ti, co přišli, moc zajímavých momentů v úvodní třetině neviděli. Do první šance utkání se ve 3. minutě dostal kapitán Slavie Kadlec, ale nemířil přesně.

Podobně dopadl na druhé straně Dej, který se objevil osamocený před Kopřivou, ale také netrefil branku. Skóre nedokázali otevřít ani Pech s Doležalem. Slavia hrající jen na tři formace měla střeleckou převahu, oba brankáři Mensator a Kopřiva byli ale pozorní.

Jako první kapituloval karlovarský gólman, jehož již po 32 sekundách druhé třetiny prostřelil Jelínek. Hosté mohli vyrovnat ve dvojnásobné početní výhodě, která byla dlouhá 33 sekund.

Slavia však i díky pozornému a jistě chytajícímu Kopřivovi vedení udržela. Energie se snažila, zvýšila aktivitu, ale vyrovnat se ji nepodařilo. Naopak se prosadili domácí. Faul Čutty potrestal po přesné Kadlecově přihrávce ve 39. minutě na brankovišti pohotový Doležal.

Západočeši mohli utkání zdramatizovat na začátku třetí části v přesilové hře, ve své elitní disciplíně ale tentokráte neuspěli. I poté se snažili se zápasem něco udělat, útočili, ale Slavia pozorně bránila a Kopřiva byl pozorný. Nakonec se ale hostům přece jen podařilo snížit. Z bezprostřední blízkosti snížil v 53. minutě Melenovský.

Stejný hráč byl ale o 57 sekund později vyloučen a Slavia jeho trest využila ke vstřelení třetí branky. Dvougólové vedení Pražanům získal zpět Jaškin a o vítězi tak bylo rozhodnuto. Nic na tom nezměnila ani bitka Třetiny s Trefným 25 sekund před koncem.

Předkolo play off hokejové extraligy – 2. zápas:

HC Slavia Praha – HC Energie Karlovy Vary 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. P. Jelínek (Vondrka, Kadlec), 39. J. Doležal (Kadlec), 56. Jaškin (J. Doležal, Micka) – 53. Melenovský (Dej). Rozhodčí: Hradil, Hribik – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 8:8, navíc Třetina, (Slavia), Trefný oba 5 min. a do konce utkání, Čutta (K. Vary) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 4273. Stav série: 2:0.

Sestavy:

Slavia: M. Kopřiva – Kadlec, Vašíček, Kolařík, Žižka, Roth, Krejčík – T. Svoboda, P. Jelínek, Vondrka – Krenželok, Pospíšil, Tomica – Micka, Jaškin, J. Doležal, od 21. navíc Sklenář, Třetina, Poletín. Trenéři: V. Růžička st. a Čelanský.

Karlovy Vary: Mensator – Nosek, Čutta, Dobroň, Gřegořek, Sloboda, M. Rohan, Prošek, Trefný – Kumstát, Skuhravý, Košťál – Sailer, Pech, Zaťovič – Dej, Melenovský, Skladaný – Zucker, T. Klíma, T. Rohan. Trenéři: Baďouček a Pešout.