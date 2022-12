Do dobré pozice se dostali Martin Kohout. Karlovarský útočník zůstal zcela osamocený před brankou, ale bekhendem nevyzrál na domácího brankáře.Následně udeřilo znovu na druhé straně, kdy Rytíři využili možnost jít do rychlého přečíslení. Brodecki v pravý čas připravil přesnou přihrávkou kotouč Dotchinovi, jenž z levé strany z voleje nedal Lukešovi žádnou šanci. Po první třetině tak svítil na světelné tabuli stav 2:0.

Po pauze dostaly po faulech Slováčka a Klepiše Karlovy Vary k dispozici zkrácenou dvojnásobnou výhodu.V ní ale brankáře Brízgalu příliš neprověřily. Energetici se přesto vzápětí dočkali snížení. Daniel Kružík dostal z pravé strany přesný pas od Tomáše Rachůnka a z blízkosti prostřelil přesouvajícího se kladenského strážce svatyně. Následně musel být v pohotovosti karlovarský Lukeš, který nepřipustil, aby na něj podruhé v zápase vyzrál domácí Brodecki.

Šanci na zdramatizování zápasu Rytíři hodně rychle smetli ze stolu. Na začátku třetí periody ještě Zikmund samostatný únik neproměnil, ale mrzet ho to dlouho nemuselo.Dotchinova střela od modré se odrazila ze skrumáže k Ondřeji Bláhovi, který hladce trefil volný prostor v brance.

Energie se následně těžko dostávala přes pevnou obranu Rytířů. Více možností ke skórování mělo Kladno. Střílejícího Adama Kubíka z dobré pozice vychytal Lukeš. Ten vzápětí špatnou rozehrávkou našel jen Brodeckého, který ale nepotrestal zaváhání karlovarského gólmana.

V závěru ještě zkusili hosté hru bez gólmana. Při ni se ve středním pásmu dostal ke kotouči Matyáš Filip, který střelou do opuštěné svatyně pečetil gólový účet zápasu. „Strašně špatně jsme vstoupili do první třetiny, Kladno nás dostalo pod velký tlak. Můžeme být rádi, že to dopadlo pouze 0:2. Po pauze jsme se vrátili do hry, pomohl nám gól na 1:2. Měli jsme nějaké šance, ale nepodařilo se nám vyrovnat,“ mrzelo trenéra Karlových Varů Davida Bruka, jehož tým marně dotahoval náskok soupeře.

„Ve třetí třetině byl klíčem rychlý třetí gól. Potom jsme se nedokázali zvednout a Kladno zatlačit. Měli jsme tam v průběhu utkání nějaké šance, situace dva na jednoho, které jsme vyřešili velmi špatně. Kladno ty samé situace potrestalo gólem. V šikovnosti v zakončení a důrazu do brány byl velký rozdíl mezi námi a domácími,“ přiznal kouč Energie.

