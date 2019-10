„Během noci na úterý se u většiny hráčů začaly objevovat příznaky, ráno náš klubový lékař vyhlásil několikadenní karanténu celé kabiny. Snažili jsme se to vyřešit dohodou se soupeřem o přeložení utkání, což je běžný postup. Vary nám bohužel odmítly vyjít vstříc a naší žádosti o přeložení utkání vyhovět, proto jsme museli na zápas poskládat tým z juniorů. K tomuto přistupujeme především proto, že nám záleží na zdraví našich hráčů,“ vysvětlil pardubický Jaromír Kverka starší důvody, proč se na západě Čech objevili pouze junioři Dynama.

V samotném utkání energetici neměli problém a dokráčeli k pohodové výhře 8:0.

„Tenhle zápas pro nás byl dnes již od rána velmi specifický, ale my jsme se na něj snažili připravit tak jako na každý jiný. Našim hráčům chci poděkovat za to, jak k zápasu přistoupili. Myslím, že jej zvládli velmi dobře a celých šedesát minut kontrolovali hru. Jsem rád, že se nám před skvělými fanoušky podařilo dát několik hezkých gólů a udělat jim tak radost. Rozhodně chci vyjádřit respekt i soupeři, někteří hráči sbírali první zkušenosti s velkým hokejem, přesto se od začátku rvali velmi srdnatě a podali hezký, bojovný výkon,“ hodnotil duel karlovarský asistent Tomáš Mariška.

„Já musím klukům poděkovat za to, jak zápas odbojovali. Jen tím, že přijeli, tak ušetřili klubu plno peněz. Pro ně to bylo dnes hodně těžké. V první třetině dostali dva góly z přesilové hry a čím dál více se poté projevovala kvalita. Soupeř hrál to, co potřeboval. Já myslím, že naši hráči si z toho něco vzali, a mně nezbývá nic než pogratulovat soupeři,“ přidal se pardubický asistent Radek Bělohlav.

Tiskové prohlášení vedení HC Energie Karlovy Vary k utkání s Pardubicemi

„Plně podporujeme vydané stanovisko ředitele Extraligy pana Josefa Řezníčka. V jeho prohlášení jsou uvedena veškerá fakta, která byla potřeba k dané problematice sdělit. Extraligové kluby se již v roce 2012 usnesly, že nebudou z důvodu zdravotního stavu odkládány žádné mistrovské extraligové zápasy. Chtěli bychom zdůraznit, že pro toto usnesení hlasovalo všech 14 klubů Extraligy, tzn. včetně Pardubic.

Klubům bylo nařízeno, že mají na svých soupiskách držet dostatečný počet hráčů, ať už v základním kádru nebo na hostování v prvoligových klubech, tak aby byly schopny v případě zranění či onemocnění více hráčů k utkání nastoupit.

Dále bylo odsouhlaseno, že všechny extraligové týmy mohou v případě nutnosti doplnit své kádry o hráče z juniorů.

Náš klub pouze dodržuje přijaté usnesení a nechce, aby případnou dohodou mezi naším klubem a Pardubicemi vznikl do budoucna precedens, který by mohl být především v závěru soutěže zneužíván a mohl ovlivnit soutěž, ve které se hraje o přímý sestup do 1. ligy.

Ze sportovního hlediska nám nečiní vůbec žádnou radost to, že Pardubice nemohou nastoupit k utkání v plné sestavě. Je nám to velice líto a přejeme Pardubickým, aby se celý jejich tým co nejdříve uzdravil. Nicméně v tuto chvíli respektujeme řády a usnesení, které byly pro danou soutěž schváleny všemi kluby Extraligy, a plně respektujeme to, že v případě, že se v budoucnu náš tým dostane do podobných problémů, budeme si s tím muset také poradit.

Na závěr bychom chtěli připomenout, že ve stejné situaci byl v loňské sezóně Chomutov, který to v konečném důsledku pravděpodobně stálo setrvání v nejvyšší soutěži. Při srovnání těchto dvou případů by se nám odložení dnešního utkání s Pardubicemi jevilo jako velice nespravedlivé.“

Vedení HC Energie Karlovy Vary

KAR. VARY – PARDUBICE 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Koblasa (Skuhravý, Eminger), 13. Křemen (Graňák, Plutnar), 15. Stříteský (Šenkeřík, T. Rachůnek), 24. V. Polák (O. Beránek, Stříteský), 25. Kohout (Křemen, D. Mikyska), 25. Vondráček (Skuhravý, Eminger), 44. Gríger (Vondráček, Šenkeřík), 50. Gríger (T. Rachůnek, Flek). Rozhodčí: Lacina, M. Sýkora – Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 0:3. Využití: 3:0. Diváci: 4128.

Karlovy Vary: F. Novotný – Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, Rohan, D. Mikyska – Flek, Gríger, T. Rachůnek – O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák – Kohout, T. Knotek, Křemen – Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout, Mariška a Kněžický.

Pardubice: Nečas (25. Borovička) – Kubíček, Oliva, T. Jelínek, Kaštánek, Leder, Blažej – Bucek, Kostka, V. Rozlílek – Costa, O. Rohlík, Blümel – Rouha, Chára, Antoníček – Z. Pavlík, R. Šír, O. Šťastný. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.