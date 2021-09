Energie versus Norimberk

HC Energie Karlovy Vary - Ice Tigers NorimberkZdroj: Aleš Bedlík

Do KV Arény dorazili Ice Tigers z německého Norimberku, i s početným zástupem svých fanoušků. Energie po první třetině prohrávala, ale ve druhé části se jí podařil tříbrankový obrat po gólech Beránka, Doudery a Kulicha. Ve třetí části domácí pohlídali svůj náskok a soupeře nechali pouze korigovat na konečných 4:3.

"Myslím si, že na začátku nám trochu chyběl pohyb a chvíli nám trvalo, než jsme srovnali s aktivní hrou, kterou na nás Norimberk hrál. Od půlky první třetiny jsme začali praktikovat to, co jsme chtěli a do zápasu se vrátili. Od poloviny zápasu jsme poté soupeře přetlačili a byli aktivnější. Jen škoda, že jsme si nedokázali vybojovat trochu větší náskok. Myslím si, že nás tento zápas dobře prověřil před startem extraligy, protože soupeř nic nevypustil, byl nebezpečný až do konce a my museli odbojovat celých 60 minut," řekl k utkání karlovarský asistent Tomáš Mariška

Baník si vyšlápl na extraligovou Škodu Plzeň

HC Baník Sokolov - HC Škoda PlzeňZdroj: Tomáš Bouda

Dobrou práci v přípravě potvrdili hokejisté Baníku Sokolov, kteří vedli na začátku třetí třetiny již 4:0. Hosté z Plzně dokázali v mohutném závěru pouze snížit na 4:3.

"Pro nás výborná příprava, přijel extraligový tým a až na pár zraněných hráčů přijela Plzeň kompletní. Jinak přijeli v plné síle, jsme rádi, že se nám to povedlo," podělil se o své pocity po vyhraném duelu kouč Baníku Martin Štrba.

Cheb padl v Kadani až v prodloužení

SK Trhači Kadaň - HC Stadion ChebZdroj: Zdeněk Plachý

V okleštěné sestavě s několika juniory se vypravili na led prvoligové Kadaně hokejisté Stadionu Cheb. Ti ale pod vedením trenéra Michala Jägera předvedli tradičně odhodlaný výkon na hranici možností a s podporou výborného brankáře prohráli až v prodloužení 2:1.

"Při hře pět na pět jsme byli myslím velice vyrovnaným soupeřem. Zanechali jsme v Kadani velice sympatický dojem, podpořený výborným výkonem Jakuba Kašpara v bráně. Chtěl bych pochválit celý mančaft, mám z toho dobrý pocit. I když jsme nebyli kompletní, tak mladí předvedli výborný výkon, takže máme na čem stavět. Jsem rád, že jsme odčinili ne úplně dobrý výkon v Klatovech," zhodnotil vystoupení svých svěřenclů v trenér Stadionu Cheb Michal Jäger.

HC Energie Karlovy Vary - Nürnberg Ice Tigers 4:3 (0:1, 3:0, 1:2). Branky a nahrávky: 22. Beránek (Kulich), 33. Doudera (Rachůnek, Vondráček), 37. Kulich (Průžek, Dlapa), 52. Kulich (Beránek, Kohout) – 19. Fleischer (Stoa), 53. Weber (Reimer), 56. Kislinger (Ustof). Diváci: 1358.

Karlovy Vary: Novotný – Parkkonen, Plutnar, Pulpán "A", Dlapa, Hanousek, Havlín, Weinhold, Doudera – Kulich, Flek, Rachůnek "A", Průžek, Beránek, Koblasa, Černoch, Kohout, Redlich, Osmík, Vondráček "C", Miškář, Hladonik.

HC Baník Sokolov - HC Škoda Plzeň 4:3 (0:0, 3:0, 1:3). Branky a nahrávky: 27. Šmerha, 32. Tomi (Jurčík), 38. Pohl (Jiskra), 43. Kropáček – 46. Mertl, 51. Schleiss (Bulíř), 60. Mertl. Průběh utkání: 4:0, 4:3. Sokolov: Habal – Klikorka, Novák, Pohl, Strejček, Kulhánek, Jeřábek, Vodička, Kadeřávek – Sloboda, Šik, Pořížek – Tomi, Jiskra, Jurčík (C) – Šmerha, Hašek, Jandus – Křemen, Kropáček, Rulík. Plzeň: Furch – Budík, Kindl, Graňák, Jiříček, Kremláček, Kaňák – Lang, Mertl, Bulíř – Schleiss, Kodýtek, Blomstrand – Malát, Přikryl, Kantner – Kuťák, Soukup, Marcel.

SK Trhači Kadaň - HC Stadion Cheb 2:1pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0).

Branky a nahrávky: 30. S.Heffernan (K. Heffernan), 65. Kordule (Zorko) – 44. Fečo. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1.

SK Trhači Kadaň: Běhula R. – Jáchym, Steinocher, Zorko, Kottek, Kuboš, Běhula T., Havlín, Ferbas – Bernat, Berčík, Routa – Heffernan S., Mattson, Heffernan K. – Kordule, Čech, Zabloudil Z. – Koblížek, Mežnar, Švec.

HC Stadion Cheb: Kašpar – Stejskal, Zavřel, Kořán, Strýček, Vápeník, Leština, Sýkora – Šťastný, Trapl, Fečo – Kuluris, Krutina, Hafijanič – Votoupal, Bubanec, Dinga – Prošek, Novotný Kubík.