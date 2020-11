Hosté z Ostravy přijeli na západ Čech s bilancí tří výher v posledních třech zápasech na ledech soupeřů.

Dobrou formu potvrzovali Vítkovičtí i v KV Aréně. Do vedení dostal Ostravany již v 7. minutě Marosz.

Energii se podařilo srovnat stav ve 33. minutě Hladonikem. Více branek již v základní hrací době nepadlo.

Utkání se tak za stavu 1:1 muselo prodlužovat.

Tady ve 3. minutě nastavení rozhodl o výhře Karlových Varů Kohout.

Karlovarský asistent Tomáš Mariška: "Pro nás to bylo těžké utkání hlavně po psychické stránce. Myslím, že na všech hráčích bylo vidět, že chtěli odčinit minulý zápas v Mladé Boleslavi, který se nám absolutně nepovedl. Jsem rád, že už od rozcvičení, rozbruslení, bylo na našich hráčích vidět velké odhodlání, že ten zápas chtějí zvládnout. Zhruba z druhé šance, nebo střely, jsme dostali branku, ale pořád jsme hráče nabádali, aby se drželi našeho herního plánu a aby věřili tomu, že mají sílu na to, aby to otočili. Za to jsme byli odměněni. Myslím, že jsme potom byli aktivnější a šancí jsme si vypracovali více, ale věděli jsme, že Vítkovice hrají ve velké pohodě, měli teď výborné výsledky, dokázali porazit silné týmy. O to to bylo dneska těžší, ale jsme rádi za dva body a za to, že jsme to dokázali zvládnout."

HC Energie Karlovy Vary - HC Ridera Vítkovice 2:1p (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0).



Branky a nahrávky: 33. Hladonik (D. Kaše, Flek), 63. Kohout (Pulpán) – 7. Marosz (Dej)

Rozhodčí: Šír, Mrkva – Bryška, Axman. Vyloučení: 4:7, využití: 0:0.





Karlovy Vary: F. Novotný– M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Weinhold – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček.

Vítkovice: Mi. Svoboda – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, Šišovský – Dočekal, J. Mikyska, Mallet – Lednický, Werbik, Bernovský.