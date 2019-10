V neděli energetici brali tři body proti Vítkovicím. „My jsme samozřejmě hrozně rádi, že se vyhrálo. Po vítězství je vždycky v kabině super nálada a atmosféra. Nijak to ale nepřeceňujeme a i do dalších utkání chceme jít s maximální pokorou,“ řekl po zápase karlovarský útočník Ondřej Beránek.

Klíčové momenty samotného zápasu?

Myslím si, že rozhodla první třetina, ve které jsme šli do dvoubrankového vedení. Neodehráli jsme ji ale dobře, bylo tam několik chyb, propadali jsme v obraně. Naštěstí se nám dnes dařily přesilovky, ve kterých jsme zápas rozhodli.

Soupeř nejvíce kousal ve druhém dějství. Co se tam stalo?

My jsme tam nevyužili nějaké přesilovky a Vítkovice to dostalo trochu na koně. Byly aktivnější, ale naštěstí se nedostávaly do žádných velkých šancí. Nám se pak podařilo odskočit, což bylo nesmírně důležité.

Ridera hrála hodně důrazně, mnohdy možná až za hranou faulu. Připravovali jste se na tento styl hry?

Trenéři nás na soupeře perfektně připravili, takže jsme věděli, že se snaží hrát tvrdě. Na druhou stranu je to hokej, takže netřeba z toho dělat nějakou extra vědu.

Máte nyní před sebou tři venkovní utkání. S jakou ambicí k nim vyjedete?

My se snažíme nekoukat příliš dopředu. Soustředíme se vždy na následující zápas. Rozhodně ale chceme navázat na výkony, které nyní předvádíme, hrát naši hru a snažit se získat co nejvíce bodů.

Blíží se první reprezentační přestávka a vy máte formu jako hrom. Sníte ve skrytu duše o nominaci?

Upřímně, reprezentace jde v tuto chvíli úplně mimo mě. Všechny své myšlenky upínám na práci tady v klubu. Chci hrát co nejlépe, abych nám pomohl k zisku dalších důležitých bodů.