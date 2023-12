Velký hokejový svátek pro všechny fanoušky Energie se blíží, už 17. února nás čeká utkání pod širým nebem v německém Klingenthalu. A speciální zápas si zaslouží speciální dresy, ty klub představil veřejnosti. Černé dresy, kterým jasně dominuje nápis Energie a upravené historické logo, to jsou hlavní znaky dresů, ve kterých energetici odehrají v polovině února utkání v Klingenthalu.

Energie představila dresy pro Hockey Outdoor Triple v Klingenthalu. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Na první pohled mohou připomínat dresy New Yorku Rangers ze zámořské NHL, inspiraci však klub čerpal ze své historie. „Od začátku jsme věděli, že nechceme jít cestou obyčejných dresů. Po dohodě se soupeřem jsme se rozhodli pro variantu historických, kdy byl zachován základní koncept, ale upraven do současnosti,“ představuje základní myšlenku PR a média manažer klubu Daniel Kubelka.

Protože se utkání odehraje pod širým nebem, volba padla na dresy, ve kterých hráli karlovarští hokejistů jedny z posledních sezon na otevřeném zimním stadionu na Tržnici. „Hráči tehdejší Slavie v nich nastupovali v sezonách 1966-67 a 1967-68. Jeden ze symbolu dresů, vodorovné pruhy, pak zůstaly na dresech až do sezony 1974-75, posledního ročníku, které Karlovy Vary na Tržnici odehrály,“ rozvíjí dále myšlenku Kubelka.

Spojení dobových dresů z konce šedesátých let a jejich upgrade do současnosti pak popisuje dále. „U dresu jsme udělali pouze drobné úpravy, kdy jsme původní úhlopříčný nápis Slavia nahradili nápisem Energie. Stejně tak došlo k mírné úpravě tehdejšího malého loga na dresu. Lev v něm byl aktualizován do současné podoby a nápis rovněž. Celý pak je laděn do aktuálních klubových barev. Došli jsme tak k výsledku, který spojuje minulost klubu se současností,“ uzavírá celou myšlenku. Celý koncept dresu pro klub zpracoval tradičně Baron Graphics, stejně jako veškerý merchandising, které klub pro utkání v Klingenthalu bude prodávat ve svém oficiálním fanshopu.