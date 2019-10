V Aréně Bílých Tygrů v Liberci čaroval brankář Jan Bednář (píšeme na jiném místě). A s pomocí svých spoluhráčů vychytal první extraligovou nulu. Karlovarští nakonec dokráčeli k výhře 4:0.

„Povedl se nám vstup do utkání, kdy nám pomohl rychlý gól. Poté jsme se dostali pod obrovský tlak domácích a se štěstím ustáli tři oslabení. To byl jeden z klíčových momentů zápasu. Nebyla to z naší strany dobrá pasáž a Liberec nás jednoznačně přehrával. My byli ale obětaví a měli jsme v bráně Jana Bednáře. Navíc jsme se prosadili v přesilových hrách, které nám vyšly lépe než soupeři. Dnes jsme se setkali s nejlepším útokem extraligy, a jen díky obětavostia gólmanovi jsme to ustáli,“ uvedl po vítězném utkání pod Ještědem karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Ve Zlíně si Energie poradila s posledním týmem extraligy v poměru 4:1. Domácí se sice dostali na konci druhé třetiny na dostřel, když snížili na 1:2. V závěru základní hrací době sáhli Zlínští ke hře bez brankáře, tady se ale se zlou potázali. Nejdříve poslal kotouč do jejich opuštěné klece Vojtěch Polák a po něm také Martin Kohout.

„Připravovali jsme se na začátek utkání. První třetina se nám celkem vydařila, dali jsme i branku, která nám dodala trochu klidu. Ve druhé části jsme od našeho hokeje ustoupili, domácí měli tlak. Po jejich velké šanci, která skončila na tyči, jsme ale odskočili na rozdíl dvou gólů. Zlín byl pořád nebezpečný, nicméně my jsme pak hráli týmově, obětavě, a podržel nás Novotný,“ uvedl Tomáš Mariška k utkání na ledě Beranů.