Dnes vyzvou energetici ve 22. kole základní části od 17.30 na ledě KV Areny poslední tým extraligové tabulky PSG Berani Zlín. Do bojů už nezasáhne pětadvacetiletý útočník Patrik Miškář, se kterým se vedení rozhodlo ukončit jeho hostování, ten se následně vrací do svého mateřského klubu, jímž je Hradec Králové.

„Patrik si u nás bohužel nevybojoval pevné místo v základní sestavě. Protože to není náš hráč, tak jsme se rozhodli ho uvolnit z kádru,“ řekl ke konci Miškářova angažmá v městě minerálních pramenů hlavní trenér a sportovní manažer klubu Martin Pešout.

V dnešním duelu budou hokejisté Energie tvrdit na svém stadionu roli favorita, jelikož Zlínu se v novém ročníku vůbec nedaří, o čemž svědčí i postavení v tabulce. Berani se nacházejí na samém dně tabulky, tedy patnácté pozici, když ve dvaceti zápasech dokázali uhrát pouze osm bodů.

Do lázní zamíří navíc Zlín bez svého nejproduktivnějšího hráče Tomáše Mikúše, který přišel do Zlína právě z Karlových Varů. Slovenský útočník požádal o výměnu do jiného týmu a vedení klubu se rozhodlo jeho angažmá okamžitě ukončit.