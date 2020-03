Do první velké šance se dostal v páté minutě individuálně hostující Černoch, ale Mazanec zasáhl. Hned vzápětí se na druhé straně prohnal po levé straně před Novotného Perret a bekhendovým zakončením otevřel skóre. V sedmé minutě se radovala také Energie, jenže předčasně. Polák nabil Černochovi, který překonal Mazance, ale po trenérské výzvě gól neplatil, protože Kohout v brankovišti nedovoleně atakoval hradeckého gólmana.



Ve 14. minutě měl Mountfield už dvoubrankový náskok. Eklund z rohu našel na levém kruhu Pilaře, který trefil protější horní roh branky Novotného. Domácí pak mohli ještě zvýšit náskok při 109 sekund trvající výhodě pěti proti třem, ale hostům pomohla po střelách Eklunda i Smoleňáka shodně tyč.



Západočeši nedokázali odpovědět na přelomu první a druhé třetiny při vyloučení Filipa Pavlíka. Ve 25. minutě vytěsnil střelu Fleka po průniku Mazanec a o chvíli později zvýšil Mountfield. Perretovu přihrávku zužitkoval střelou z levého kruhu Jergl.



Čtvrtý gól mohl ve 32. minutě po dalším Perretově pasu přidat Klíma, ale Novotný vytěsnil puk na tyč. Za hosty zahrozil Flek a na druhé straně měl v přesilovce dvě šance Smoleňák.



Karlovarští se dočkali snížení ve 43. minutě, když překonal po Flekově přihrávce Mazance z pravého kruhu Rachůnek, který měl o chvíli později ještě i další šanci. Hradecký gólman si pak poradil s tečovaným pokusem Stříteského. V 52. minutě odolal Mazanec při závaru po Osmíkově dorážce. Na druhé straně z úniku nepřekonal Novotného Perret. Výhru už si pak domácí s přehledem pohlídali.



Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "První třetina pro nás vyzněla velice dobře. Měli jsme docela dost šancí a vedli jsme 2:0. Rozhodlo, že ve druhé třetině soupeř trefil horní tyčku a z protiútoku jsme dali na 3:0. Pak už jsme si zápas hlídali. Půlku zápasu jsme hráli lépe my a půlku zase Karlovy Vary. My jsme víceméně bránili. Hráči měli pokyny trošku víc napadat, ale bylo vidět, že se báli, abychom nedostali gól. Ale parádně to odbránili a skvěle nám chytal brankář (Marek Mazanec)."



Martin Pešout (Karlovy Vary): "Zápas se mi hodnotí špatně. Ač si myslím, že jsme nepředvedli špatný výkon, tak všechny momenty v zápase šly pro domácí. Ať už to byla naše šance na 1:0, kdy Černoch bohužel gól nedal. Potom vyrovnání na 1:1, které nám nebylo uznané. Za stavu 0:2 jsme dali břevno a za deset vteřin jsme dostali rozhodující gól na 0:3. To v play off bohužel rozhoduje. Třetí třetinu domácí ukázali, že play off se hraje zezadu. My jsme naráželi do zdi. Snížení bylo jen jednogólové. Škoda, že jsme se nedostali při šanci Osmíka šest minut před koncem na rozdíl jednoho gólu. Všechny okamžiky šly proti nám a domácí zaslouženě vyhráli."



Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Perret (Jergl, Kevin Klíma), 14. R. Pilař (Eklund), 26. Jergl (Perret) - 43. T. Rachůnek (Flek). Rozhodčí: Hodek, Micka - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 3668. Stav série: 1:0.



Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Čáp, F. Pavlík, Šidlík, Šalda - Smoleňák, Koukal, Dragoun - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Orsava, Cingel, R. Pavlík - M. Chalupa, Lev, R. Pilař. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.



Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, D. Mikyska, M. Rohan, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, Koblasa - Kohout, Černoch, V. Polák - Vondráček, Osmík. Trenér: Pešout.