Hokejisté z města pramenů mají na svém kontě dvě výhry. Poslední klání s Hradcem Králové nabídlo několik kuriozit – například technický gól, hattrick nebo otočení zápasu z 1:3.

„Musím říct, že tohle bylo poprvé. Kluci odvedli skvělou práci, Vítek Jiskra zblokoval a já si jen řekl, že zkusím nakopnout motory a uvidím, jak to dopadne. Jedeš a vidíš, že je prázdná brána, měl jsem náskok před bekem. Dal jsem si před něj tělo a věděl jsem, že buď to tam dovezu, nebo to bude faul,“ uvedl autor gólu Dávid Gríger pro klubový web.

Hattrickem se na domácím ledě předvedl mistr světa 2024 Ondřej Beránek, jehož první branku sudí neuznali, což ho pravděpodobně nakoplo k dalším třem gólům. Pro Beránka se jedná již o třetí hattrick v extraligové kariéře.

Paterova družina před sebou měla nelehký úkol – otočit zápas, což se povedlo. „Chtěl bych vyzdvihnout charakter týmu, že jsme to nepoložili a že jsme to za stavu 1:3 otočili. Myslím, že to jsou strašně cenné body, protože vidíte, jak je ten tým silný,“ pochválil tým Beránek.

Do pátečního zápasu si Karlovarští odnášejí nejen výhru, ale také sebevědomí, které bude v souboji s lídrem tabulky cenné. Speciální utkání to bude pro Janise Jakse či Radima Šaldu, kteří posílili Energii právě z Litvínova. Na druhé straně bude stát třeba Petr Koblasa, který karlovarské prostředí dobře zná.

Dokáží Karlovy Vary navázat na poslední dva zápasy, nebo předvede Verva svou dominanci?