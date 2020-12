V úterý po utkání v Olomouci nabral autokar karlovarské Energie směr západ Čech.

Energetici budou mít po dvou úspěšných zápasech na ledech soupeřů tentokrát výhodu domácího prostředí. V pátek do KV Arény dorazí Bílí Tygři z Liberce. „Je to určitě jeden ze spolufavoritů celé soutěže,“ upozorňuje hned na úvod na sílu Severočechů karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Liberečtí porazili České Budějovice po samostatných nájezdech, tři body brali v Pardubicích, ale poté ve třech duelech s týmy z horní poloviny tabulky nebodovali, prohráli v Třinci, Brně a doma nestačili na Plzeň. „I když v posledních zápasech nebyli výsledkově úplně stoprocentní, tak si myslím, že je to mužstvo s neskutečnou ofenzivní silou, s výbornými přesilovými hrami a rychlým přechodem do útoku,“ pokračuje asistent na střídačce Energie.

Bílým Tygrům patří v tabulce naší nejvyšší soutěže aktuálně sedmá příčka. „Čeká nás extrémně těžká práce. Bude zejména záležet na naší práci v defenzivě, jak dokážeme eliminovat ten jejich velký ofenzivní tlak,“ je přesvědčen Tomáš Mariška.

Dalším bodem, který domácí tým na předzápasové přípravě uslyší, budou přesilové hry Bílých Tygrů. „Musíme jim dát co nejméně možností hrát v početní výhodě, protože tam mají opravdu výborné hráče, kteří to dokážou sehrát. To bude klíč k tomu, abychom mohli být dál úspěšní, i s tímto soupeřem,“ má jasno karlovarský asistent.