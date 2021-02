To se týká i karlovarské Energie, která dnes v 10. kole Tipsport extraligy bude hostit před reprezentační pauzou v KV Aréně od 17.30 hodin výběr Olomouce, tedy tým, se kterým ještě v základní části extraligy neprohrála.

Energetici naposledy dosáhli na bodovou radost v podkrušnohorském derby s Litvínovem, kdy prohráli v prodloužení 2:3, zatímco Olomouc si připsala na účet porážku 2:3 na ledě Hradce Králové.

Energetici, kteří v posledních kolech extraligy bodově ztrácejí, by chtěli v domácím prostředí dosáhnout na důležitou výhru, ale oželet budou muset služby svého dvorního útočníka a kanonýra Jakuba Fleka, který v pondělí zamířil s českou reprezentací do dějiště třetího podniku seriálu Euro Hockey Tour Malmö, kde se odehrají od 11. do 14. února Švédské hokejové hry.