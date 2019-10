Karlovarská Energie našla správnou formu, v posledních pěti utkáních energetici bodovali, poslední čtyři zápasy dokonce dotáhli do vítězného konce. Jenže teď je čeká soupeř, který je na tom ještě o kousek lépe.

Zdá se, že se „našla“ i pražská Sparta. „Rudí“ se mohou pyšnit dokonce šestizápasovou vítěznou sérií, navíc mají dnes od 18.30 hodin výhodu domácího prostředí. „Posílili kádr, mají dlouhou sérii vítězství.V současné chvíli je to mužstvo s jednou z nejlepších forem z extraligy, navíc v domácím prostředí v O2 Areně jsou ještě silnější,“ říká na adresu dnešního soupeře karlovarský asistent Tomáš Mariška. Na Spartě ale Energie nebude bez šance. „Máme samozřejmě velký respekt k soupeři, jsme ale také posilněni našimi výhrami a věřím, že i v tomhle těžkém utkání v Praze předvedeme co nejlepší výkon a porveme se o body. Pokud se budeme držet našeho herního plánu a navážeme na výkony z posledních utkání, tak máme šanci bodovat s každým, i s tak silným soupeřem jako je v současné chvíli Sparta,“ je přesvědčen Tomáš Mariška, který by s koučem Martinem Pešoutem měl mít k dispozici kompletní kádr.