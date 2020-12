Prvním hattrickem v nejvyšší soutěži se na něm podílel domácí Adam Musil. „Jsem moc rád, že se mi konečně v profesionální soutěži prvně povedl. Snad budeme v dobrých výkonech pokračovat, musíme dělat dobré věci, hrát tvrdě,“ nabádal 23letý liberecký forvard.

Tygři se do hostů zakousli hned od začátku, v první třetině mu nadělili čtyři branky, ve druhé pátou a bylo hotovo. „Dělali jsme zbytečné chyby, ztráty, z brejků jsme dostávali branky. Sice jsme vedli, ale pak jsme to celou dobu tlačili jen do konce,“ uvedla karlovarská opora 27letý útočník Jakub Flek, jehož tým nenavázal na jedenáct dní starou výhru nad stejným rivalem.

Hokejová extraliga, 11. Kolo: Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 7:3 (4:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. T. Rachůnek (Rosandič, Havlín), 6. P. Jelínek (A. Musil, Havlín), 10. P. Jelínek (Pekař, J. Vlach), 17. A. Musil (Filippi, Birner), 24. D. Špaček, 50. A. Musil (Filippi, Birner), 52. A. Musil (Birner) - 4. Flek (Hladonik, Graňák), 10. T. Mikúš (Kadlec, O. Beránek), 50. Černoch. Rozhodčí: R. Šír, M. Sýkora - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:9, navíc Skuhravý (K. Vary) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Bez diváků.