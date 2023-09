V rámci druhého kola Tipsport extraligy přivítala Energie na domácím ledě Kometu Brno. Energie postupnými góly ve všech třetinách vybojovala vítězství 4:0. Dominik Frodl vychytal první čisté konto a Ondřej Procházka zaznamenal první extraligovou trefu ve své kariéře.

Hokejisté po výhře ve Vítkovicích uspěli i v KV Aréně, kde sfoukli Kometu Brno 4:0. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V extraligového premiéře na domácím ledě se Karlovy Vary představily velice dobře. V 8. minutě ujel po levé straně Hladonik, který nabil Jiřímu Černochovi, který svižně vyprášil pavučiny v horním rohu brněnské brány. I přes mnohé šance Komety se Frodlovi podařilo udržet čisté konto do konce úvodního dějství.

Karlovy Vary navýšily vedení ve 28. minutě. Jiří Černoch zpoza brány nabil do slotu připravenému Ondřeji Beránkovi, který v koncovce nemýlil. Jenže vzápětí byli domácí často vylučovaní a Kometa měla v přesilových hrách ideální příležitost zkorigovat skóre.

Díky čaroději Frodlovi však zůstala Energie při životě i ve dvojitém oslabení. Tomáš Vincour těžce nesl vývoj zápasu, a tak se pustil do potyčky z Pulpánem a následně chtěl rozdat pár ran také Dominiku Frodlovi.

V závěrečné dvacetiminutovce se i Energii podařilo vybojovat přesilovou hru, kterou dělovkou z první proměnil Vít Jiskra a domácí byli rázem ve tříbrankovém vedení. V 51. minutě využil další početní převahu Ondřej Procházka, který tak zaznamenal první extraligovou trefu. Domácí se vezou na vítězné vlně a odnáší si druhou výhru sezony.

Ohlasy trenérů

Václav Eismann (HC Energie Karlovy Vary): Prvním pilířem našeho vítězství je precizní týmový výkon, který byl mimořádně obětavý. Další je Dominik Frodl a práce našeho speciálního týmu v oslabení, protože přečkal velkou řadu hry při nerovnoměrném počtu hráčů. Kluci odvedli neskutečně poctivou práci. Byli jsme rádi, že jsme mohli udělat takovou radost našim diváků, kteří přišli a byli čtvrtým pilířem našeho výkonu. Po celou dobu nás fantasticky podporovali.

Jaroslav Modrý (HC Kometa Brno): Soupeř nás předčil v efektivitě. Měli jsme několik šancí v přesilových hrách a nebyli jsme schopni si jimi pomoct. Když se nedá gól, tak se těžko vyhrává. Měli jsme dobrý začátek a bylo to fajn. Kluci pracovali jak měli a dělali si věci. Následně jsme špatně vystřídali a domácí nás potrestali. Vždy, když se stane něco negativního, tak nás to ovlivní. Pořád bylo plno času a stále jsme měli šanci se do utkán vrátit. Obětavost a gólman domácích nás dnes připravili o efektivitu v koncovce.

HC Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 8. Černoch (Hladonik), 28. Beránek (Černoch), 47. Jiskra (Gríger), 51. Procházka (Beránek). Vyloučení: 8:5. Využití: 2:0. Diváci: 4 527. Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Brejcha, Gerát. HC Energie Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Havlín, Dlapa, Pulpán, Huttula, Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Trenér: David Bruk. HC Kometa Brno: Furch – Kučeřík, Gazda, Lintuniemi, Holland, Ďaloga, Ščotka, Kaňák – Okál, Holík, Moses – Pospíšil, Cingel, Zbořil – Kohout, Marcinko, Flek – Zaťovič, Vincour, Jenyš. Trenér: Patrik Martinec.