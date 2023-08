/HOKEJ/ Energie byla úspěšná i ve druhém západočeském derby letošní přípravy. První třetina byla v režii energetiků, ale v prostřední části se vše otočilo a gólovou iniciativu převzala Plzeň. V závěrečné třetině se Karlovým Varům podařilo vytvořit dvoubrankový náskok, který jim zajistil už čtvrtou výhru v sezoně.

Hokejisté karlovarské Energie ovládli i druhé západočeské derby v Plzni. | Foto: hcjv/Daniel Kubelka

Do úvodní dvacetiminutovky vstoupila lépe Energie, která ze své aktivity brzy těžila. Už ve 3. minutě otevřel skóre Filip Koffer. Plzeň se snažila těsné manko dohnat, ale recept na Dominika Frodla se plzeňským hokejistům nedařilo najít. Za to Karlovy Vary ještě v závěru první třetiny navýšila svůj náskok, když Pulpánovu ráno od modré čáry tečoval Dávid Gríger.

Druhé dějství mělo parametry ligového zápasu. Šance se střídaly na obou stranách, ale gólmani předváděli famózní výkony. Aktivita Škody se zvedla, což přineslo své ovoce v podání snížení. Jan Schleiss vzal v přečíslení zodpovědnost na sebe a střelou ke vzdálenější tyči překonal Frodla. O tři minuty později Jakub Lev ve vlastním oslabení srovnal na 2:2.

Do závěrečné dvacetiminutovky se vstupoval za vyrovnaného skóre. Dominujícím celkem na ledové ploše byli Plzeňští, kteří měli několikrát dobře nakročeno ke vstřelení navyšující branky. V 51. minutě po dlouhém tlaku domácím se dostali do akce také hosté. Severská souhra v podání Zetterberga a Iiky Kangasniemiho, který překonal Hlavaje střelou do šibenice. O pět minut později se v Plzni znovu měnilo skóre a Energie šla do dvoubrankového vedení. Vít Jiskra dorazil Kofferovu střelu do plzeňské svatyně. Gólem do prázdné brány upravil skóre na konečný 2:5 Tomáš Rachůnek.

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 2:5 (0:2, 2:0, 0:3). Branky a nahrávky: 34. Schleiss (Kvasnička), 37. Lev (Jansa, Laakso) – 3. Koffer (Přikryl, Procházka), 18. Gríger (Pulpán), 51. Kangasniemi (Zetterberg), 56. Jiskra (Koffer), 60. Rachůnek (Kangasniemi). Vyloučení: 9:4. V oslabení: 1:0. Diváci: 1128. Rozhodčí: Kosnar, Jaroš – Lhotský, Ondráček. HC Škoda Plzeň: Hlavaj – Laakso, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Houdek, Piskáček, Malák – Schleiss, Benák, Lev, Pour, Adam, Hrabík, Indrák, Jansa, Holešinský, Matýs, Mertl, Rekonen. Trenér: Petr Kořínek. HC Energie Karlovy Vary: Frodl – Bartejs, Plutnar, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Krajčík – Zetterberg, Černoch, Beránek, Rachůnek, Gríger, Kangasniemi, Redlich, Jiskra, Hladonik, Koffer, Přikryl, Procházka. Trenér: David Bruk.