Karlovarští hokejisté se vydali ke druhému přípravnému utkání na nový ročník extraligy se zkušenější sestavou, která byla úspěšná. Samotný závěr zápasu byl infarktový, ale Energie si jednobrankové vedení pohlídala až do konce a ze slánského stadionu si odváží první výhru.

Hokejisté Karlových Varů, archivní snímek. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

S podstatně zkušenější sestavou nastoupila Energie ke druhému přípravnému duelu proti Kladnu. Skóre zápasu se přesto podařilo otevřít Rytířům. Již v páté minutě Frodla překonal Jakub Strnad. Karlovarští vyrovnali v 16. minutě díky dělovce od modré čáry v podání Tomáše Bartejse.

Karlovy Vary byly v prostřední části opticky aktivnější, což přineslo i své ovoce. Předtím však došlo ke střídání gólmanů na straně Kladna. Adama Brízgalu nahradil Landon Bow. Ten lovil puk ze své sítě ve 34. minutě po přesné střele zkušeného obránce Lukáše Pulpána. V závěrečné dvacetiminutovce si hosté těsné vedení pohlídali a připsali si na svoje konto první výhru v přípravě.

Zdroj: Youtube

„Musím pochválit kluky, protože hráli výborně. Myslím si, že jsme byli během celého zápasu lepším týmem. Neměl jsem moc práce, až na třetí třetinu. Tam jsem si to ale způsobil sám, protože jsem nejdřív vyhodil puk a potom jsem tam měl ještě zmatky. Nakonec utkání hodnotím pozitivně. Vyhráli jsme, to je důležité,“ říkal pro klubový web karlovarský gólman Dominik Frodl, pro něhož se jednalo o zápasovou premiéru v dresu energetiků.

„Těšil jsem se. Pro mě byla pauza osobně ještě delší, jelikož jsem poslední zápas chytal před Vánoci. Potom jsem si zlomil ruku. Následně jsem už do žádného zápasu nenastoupil. Těšil jsem se tedy o to víc. Bylo to první utkání v novém týmu a člověk se chce ukázat,“ pravil bývalý brankář Plzně či Pardubic.

„Pro nás to byl první zápas po deseti dnech tréninku. Nebyl špatný, měl docela dobré tempo, ale byli jsme trochu slabší v útoku. Naopak jsme poměrně dobře hráli v obraně. V útoku se ale musíme hodně zlepšit,“ uvědomuje si jeden z kladenských trenérů Pavel Skrbek. „Odehráli jsme druhý přátelský zápas, ale hrajeme to na dvě skupiny, takže pro tuhle partu to bylo první utkání. Hrajeme to na tři pětky, sledujeme ještě kondiční aspekt a sbíráme data. Zápas je pro nás užitečný jak kondičně, tak na sběr dat,“ poznamenal trenér Energie David Bruk.

Rytíři Kladno – Karlovy Vary 1:2

Třetiny: 1:1, 0:1, 0:0. Branky a nahrávky: 5. Strnad (Klikorka, Vimmer) – 16. Bartejs (Černoch), 34. Pulpán (Stříteský). Rozhodčí: Hribik, Zeliska – Bohuněk, Klouček. Vyloučení: 6:5 (bez využití). Diváci: 1127. Rytíři Kladno: Brízgala (30. Bow) – Klikorka, Trojna, Veber, Hejda, Sýkora, Martenet – Sideroff, Filip, Kusý – Procházka M., Pytlík, Bláha O. – Strnad, Vimmer, Melka – Beran, Babka, Kouba. HC Energie Karlovy Vary: Frodl (Dybal) – Bartejs, Plutnar, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Huttula, Benda – Zetterberg, Černoch, Beránek – Bernovský, Gríger, Kangasniemi, – Redlich, Jiskra, Hladonik.

