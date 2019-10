Hokejisté karlovarské Energie pokračují v povedených výkonech. Ze dvou domácích víkendových zápasů připsali svěřenci Martina Pešouta na své extraligové konto plný počet bodů.

Hokej, Tipsport extraliga: Energie Karlovy Vary -Ridera Vítkovice | Foto: Kateřina Macečková

V pátek si energetici poradili s Mladou Boleslaví 5:3. „Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, hráli jsme to, co jsme chtěli. Paradoxně jsme po vstřelení gólu zbytečně faulovali, díky našim oslabením jsme dostali soupeře do hry. Zvládli jsme vyhrát první třetinu a dobře jsme vstoupili i do té druhé. Měli jsme několik příležitostí, udělali jsme ale zbytečné chyby a soupeř nás poté potrestal z toho, v čem je nejsilnější, z protiútoku. Chvíli jsme nehráli dobře, dostali jsme se ale zpátky díky přesilovkám a odskočili jsme. Byla škoda, že jsme si nechali dát gól do šatny na konci druhé třetiny. Jsme rádi, že i když pak Boleslav srovnala, se z toho naše mužstvo nesložilo a dokázalo vstřelit ještě vítěznou branku. Odehráli jsme to týmově a možná jsme chtěli vyhrát o malinko více než soupeř,“ hodnotil vítězný duel karlovarský asistent Tomáš Mariška.