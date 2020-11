Energetici se proti Kometě od začátku nerozpakovali a na soupeře z jihu Moravy nastoupili ve velkém stylu.

Bezbrankový stav se podařilo protrhnout na začátku druhé třetiny Ondrou Beránkem, který poslal Energii do vedení. Místo navýšení skóre ale přišlo přes aktivní přístup domácích vyrovnání. Ve 36. minutě srovnal na 1:1 hostující Král.

Podruhé do kabin ale odcházeli přeci jen spokojenější domácí. Ve 39. minutě vrátil Energii vedení Lauko - 2:1.

Ve třetí části sice Brňané zvýšili svoji aktivitu, ale svěřenci Martina Pešouta měli zápas pod kontrolou. V 51. minutě zvýšil na rozdíl dvou branek svým dalším zásahem Beránek.

Kometa ještě v 53. minutě snížila na 3:2 Pláškem a v závěru měla dokonce výhodu přesilové hry. Tu hosté ještě zkusili podepřít odvoláním brankáře, kotouče se ale zmocnil domácí Vondráček a do opuštěné brněnské klece pojistil výhru Karlových Varů - 4:2.

"Čekali jsme těžké utkání, to se potvrdilo. Bylo to vyrovnané, ale řekl bych, že se nám docela povedl vstup do utkání. Po většinu utkání jsme byli aktivnější, ať už pohybem nebo střelecky. Škoda, že se nám nepodařilo proměnit více našich příležitostí, mohli jsme mít zápas trochu víc pod kontrolou. Kometa byla neustále na dostřel, byla nebezpečná, má šikovné a kvalitní útočníky, takže jsme museli až do konce bojovat," hodnotil duel karlovarský asistent Tomáš Mariška.

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Branky a nahrávky: 22. O. Beránek (Pulpán, T. Mikúš), 39. Lauko (O. Beránek), 51. O. Beránek (Pulpán, Zábranský), 60. Vondráček – 36. F. Král (Mueller, Freibergs), 53. Plášek ml. (Rákos, Schneider).

Rozhodčí: Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda.

Karlovy Vary: Bednář – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – M. Zabloudil, M. Kadlec, Vondráček.

Brno: Klimeš – Freibergs, O. Němec, Pyrochta, Svozil, Hájek, J. Zbořil, F. Král – Zaťovič, P. Holík, Mueller – DeFazio, Rákos, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Kunc, Süss, Gajarský.