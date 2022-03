V samotném závěru základní části extraligy se ocitli hokejisté karlovarské Energie ve složité situaci. Dvě kola před koncem jim hrozil pád do baráže, a navíc už věděli, že závěrečný zápas s Litvínovem nemůžou odehrát v domácí KV Areně, která patří od víkendu uprchlíkům z Ukrajiny.

„Po sportovní stránce mě to mrzí, přišli jsme o výhodu domácího prostředí,“ řekl po nedělním utkání v Plzni karlovarský asistent Tomáš Mariška. „Ale plně vnímáme realitu dnešní doby. Když vidíme množství lidí, kteří jsou v extrémně složité situaci, musíme jim vyjít vstříc. Sport jde stranou, respektujeme to,“ chápal však rozhodnutí hejtmana Petra Kulhánka.

A nakonec se vše v dobré obrátilo. Energie zvládla nedělní derby v Plzni, kde domácí Škodu zlomila dvěma góly ve třetí třetině. A díky vítězství 3:1 a porážce Litvínova s Olomoucí (2:3) se před ní ještě otevírá možnost na poslední chvíli proklouznout do předkola play-off.

Rozdá si to na férovku právě s Litvínovem. Ten má však v tabulce o dva body víc, takže Energie potřebuje další výhru za tři body, protože všechny vzájemné zápasy této sezony zatím vyhrála Verva. (viz box)

Navíc karlovarští hokejisté nebudou hrát doma. „Musíme se s tím nějak poprat,“ komentoval nezvyklou situaci Tomáš Mariška, asistent karlovarského kouče Martina Pešouta, a vyjádřil se i k nepříznivé bilanci Energie s Litvínovem v této sezoně.

„V Plzni jsme taky dlouho nevyhráli a teď se nám to povedlo ubojovat,“ připomněl, že karlovarští hokejisté vyhráli v derby venku po šesti letech. Teď tedy doufají, že zlomí i nepříznivou bilanci této sezony s Litvínovem.

„Uděláme všechno pro co nejlepší výsledek,“ slíbil asistent hokejové Energie.

A v podobném duchu mluvil pro klubový web i hrdina nedělního zápasu, brankář Štěpán Lukeš, který navíc nastoupí proti staršímu bratrovi Františkovi.

„Bude to vypjaté. Jestli tam je brácha, to neřeším. Možná ho trochu pošťouchnu, aby mu to nešlo, ale uvidíme,“ prohlásil 26letý gólman, jenž přišel do Varů v únoru z Hradce Králové výměnou za zkušeného Filipa Novotného.