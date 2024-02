Druhé utkání během dvou dnů, druhá prohra. Hokejisté karlovarské Energie nezažili povedený víkend. Nejdříve v Klingenthalu nestačili v západočeském derby na Plzeň, které podlehli 2:6. O den později, pak neuspěli ani v bitvě s Mountfieldem, se kterým v KV Aréně prohráli 0:3. Energetici tak prohráli šesté utkání ze sedmi posledních vystoupení, navíc tentokrát vyšli brankově naprázdno.

HC Energie Karlovy Vary – Mountfield HK 0:3 (0:0, 0:3, 0:0). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Vše podstatné se odehrálo v lázeňském městě až ve druhé třetině. Nejdříve byl blízko gólové radosti karlovarský snajpr Dávid Gríger, ale svou sedmnáctou trefu v sezoně nevstřelil. Naopak hned na to udeřili hosté, to se psala 22. minuta, kdy nasměroval puk z levého kruhu pod víko karlovarské klece Christophe Lalaccente.

Poté ztroskotali ve svých šancí domácí hráči, když jak Filip Koffer, tak i Dávid Gríger na brankáře hostů nevyzráli. A tak zase uhodilo na straně druhé. Ve 26. minutě se prohnali útočným pásmem Energie Aleš Jergl s Oliverem Okuliarem, a posledně jmenovaný přetavil tuto spolupráci v druhou branku Mountfield HK.

Potřetí Energie inkasovala při oslabení, když ve 36. minutě využili hosté přesilovou hru, kdy Tomáš Pavelka propálil čistým průstřelem karlovarského brankáře Dominika Frodla. Ve třetí třetině se snažili energetici o kontaktní branku, ale bez úspěchu.

Gólová show pod skokanským můstkem. Plzeň smetla v derby pěti kousky Energii

Střelecký pokus Ondřeje Beránka zastavila tyčka hradecké branky, poté se neujala ani střela Michala Plutnara a správný cíl nenašel ani střelecké pokus z hole Víta Jiskra. A když poté nevyzrál na gólmana Mountfieldu Ondřej Procházka, vyšla Energie gólově naprázdno. Karlovarský výběr se tak propadl v tabulce na dvanáctou příčku, když na jedenáctou Plzeň, ztrácí pouhý bod.

OHLASY TRENÉRŮ



Václav Eismann (HC Energie Karlovy Vary): „Nastoupili jsme do utkání s odstupem necelých 24 hodin po včerejším Winter Classic. Bylo nám jasné, že Hradec v této situaci pro nás není ideálním soupeřem, protože hraje rychlý, nátlakový hokej a typologie jeho kádru tomu odpovídá. Přežili jsme první třetinu, od čehož jsme se chtěli odrazit, ale bohužel jsme utkání ztratili ve druhé třetině po dvou chybách na útočné modré čáře, kde hosté šli do přečíslení a my jsme se špatně zajistili. Prohráli jsme kotouč v nebezpečné zóně. Poté si zápas vzal soupeř. Ke cti našim hráčům slouží to, že se snažili ve třetí třetině s utkáním něco udělat, ale už se to nepodařilo."

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Pro nás je to cenné vítězství, kterého si vážíme. S Karlovými Vary jsme už dvakrát v této sezoně prohráli a víme, že mají sílu, dobrý tým a spoustu rychlých hráčů, kteří jsou neustále nebezpeční. O výsledku rozhodla druhá třetina. Utkání bylo vyrovnané, ale ve druhém dějství se nám podařilo vstřelit tři branky. Tam se výsledek zlomil. Třetí třetinu jsme chtěli hrát zodpovědně a nepouštět Energii do šancí, což se nám až na pár situací podařilo. Jsme spokojení s tříbodovým ziskem."

HC Energie Karlovy Vary – Mountfield HK 0:3 (0:0, 0:3, 0:0). Branky a nahrávky: 22. Lalancette (Pilař, Pláněk), 26. Okuliar (Jergl), 37. Pavelka (Okuliar). Rozhodčí: Šindel, Květoň – Šimánek, Hnát. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 2 810. Karlovy Vary: Frodl – Bartejs, Plutnar, Mikyska, Stříteský, McFadden, Havlín, Dlapa – O. Procházka, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Hladonik, Jiskra, Kružík – Váňa, Kofroň, Koffer. Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack – Perret, Tamáši, Šťastný – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Lalancette, Estephan – Jasper, Miškář, Eberle – R. Pavlík.