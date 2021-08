Souboj Energie s Litvínovem přinesl celkem osm branek. Skóre otevřel na konci 3. minuty při přesilové hry hostující Kudrna. Domácí ale dokázali ještě v první třetině stav otočit. Nejprve srovnával v 8. minutě Fin Parkkonen, a necelé dvě minuty po něm upravil Beránek na 2:1.

Ve druhé dvacetiminutovce energetici gólově odskočili až na 5:1 zásluhou Fleka, Černocha a Šika.

Cheza poté už jen snižovala. Ještě v prostřední části se trefil Danielčák a ve třetí třetině stanovil konečnou podobu výsledku svou brankou hostující Sukeĺ.

HC Energie Karlovy Vary - HC VERVA Litvínov5:3

Třetiny: 2:1, 3:1, 0:1 Branky a nahrávky: 8. Parkkonen (Rachůnek), 10. Beránek, 23. Flek (Rachůnek), 33. Černoch, 35. Šik (Doudera) – 3. Kudrna (Balinskis, Sukel), 40. Danielčák (Havelka), 50. Sukel (Zygmunt, Kudrna). Rozhodčí: Svoboda, Sýkora – Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. Diváci: 1150. Karlovy Vary: Novotný – Dlapa "A", Parkkonen, Havlín, Doudera, Rohan, Plutnar, Weinhold – Rachůnek "A", Miškář, Flek, Beránek, Hladonik, Vondráček "C", Koblasa, Černoch, Kohout. Litvínov: Godla – Balinskis "C", Háva, Demel "A", Zeman, Kolář, Baláž – Kudrna, Sukel, Jurčík, Vopat, Slavík, Danielčák, Zygmunt, Svoboda, Havelka.

Prvoligový Baník Sokolov se po dvou domácích zápasech poprvé vypravil ven, konkrétně do Benátek. A tady se čekalo na úvodní gól až do 47. minuty. V té ledy konečně povolily a domácí Jiruš poslal Středočechy do vedení.

Horníkům se podařilo srovnat 5 minut před koncem z hole Víta Jiskry.

V samostatných nájezdech, které měli určit vítěze duelu, se potom prosadil jediný muž, a to sokolovský obránce Jan Pohl ve druhé sérii, ostatních osm nájezdů se střelcům proměnit nepodařilo.

HC Benátky nad Jizerou - HC Baník Sokolov 1:2sn

Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1 - 0:1. Branky a nahrávky: 47. Jiruš (Pabiška) – 55. Jiskra (Klikorka), rozh. náj. Pohl. Rozhodčí: Jaroš, J. Jílek – Flegl, Horažďovský Diváci: 100. Benátky nad Jizerou: Král – Kunst, Žůrek, Šedivý, Aubrecht, Kovář, Hampl – Pabiška, Čederle, Jiruš – Dlouhý, Jansa, Wiencek – Klapka, Čermák, Vomáčka – Křepelka, Hájek, Dospěl. Sokolov: Beran – Pohl, Strejček, Vodička, Klejna, Klikorka, Tureček – Pořízek, Jiskra, Tomi – Křemen, Novotný, Sloboda – Rulík, Blecha, Korčmaroš – Prošek, Sýkora.