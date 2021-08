Po bezbrankové úvodní třetině se diváci, kteří mohli vyrazit na hokej po dlouhé době, dočkali první proměněné šance do sítě domácího brankáře Neužila z hole nováčka v kalrovarské sestavě Průžka.

Fábry ještě do druhé sirény srovnal a Šmerha deset minut před koncem otočil skóre ve prospěch Sparty.

Poslední slovo ale měli Západočeši. V 57. minutě srovnal na 2:2 obránce Petr Vodička a následné samostatné nájezdy (prodloužení se nehrálo), rozhodl jediný úspěšný exekutor Otakar Šik.

Ve čtvrtek se energetici představí na domcácím ledě KV Arény proti Litvínovu.

Tomáš Hamara (HC Sparta Praha): Dali jsme šanci hodně mladým hráčům, kteří se rozhodně nemají za co stydět. Ukázali, že v našem kádru je rozhodně budoucnost. Myslím, že na to, že šlo o první zápas, bylo vidět spousta hezkých hokejových momentů. Bylo krásné hrát opět před fanoušky, kteří přišli i navzdory atraktivní fotbalové konkurenci. Moc jim za podporu děkujeme.

Tomáš Mariška (HC Energie K. Vary): Bylo vidět, že to bylo první utkání. Obě mužstva šla z plné přípravy a myslím si, že byla vidět velká nervozita u mladých hráčů, kteří dostali šanci. Na začátek přípravy se hrálo v dobrém tempu a splnilo nám to to, co jsme chtěli. Viděli jsme hráče v zátěži, byla tam bojovnost a nasazení. Branek nepadlo mnoho, oba gólmani dnes podali velmi dobrý výkon. Doufám, že se naše hra bude zpřesňovat a budou se objevovat věci z tréninků. Výsledek nepřeceňujeme, ale jsme rádi za každou výhru.

Sparta Praha - Karlovy Vary 2:3sn (0:0, 1:1, 1:1).

Branky a nahrávky: 26. Fábry (Jandus, Pavelka), 50. Šmerha – 22. Průžek (Hladonik), 57. Vodička (Osmík), 60. Šik Rozhodčí: Horák, Lacina – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Sparta: Neužil (30. Cichoň) – Tomov, Pavelka, Jeřábek, Poizl, Kulhánek, Chvátal, David – T. Jandus, Zikmund, Dvořáček – Hauser, Hašek, Šmerha – Kern, Doležal, Stepanchuk – M. Vitouch, Konečný, Fábry. Karlovy Vary: Hamalčík – Parkkonen, Hanousek, Havlín, Tureček, Doudera, Weinhold, Vodička – Průžek, Hladonik, Vondráček – Redlich, Miškář, Šik – Kupčo, Osmík, Adámek – Pořízek, Jiskra, Křemen.