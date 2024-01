Ani tříbrankový náskok nestačil hokejistům karlovarské Energie k výhře nad Pardubicemi. Energetici sice dlouho pošilhávali ve 37. kole Tipsport extraligy v KV Aréně po tříbodovém zisku, ale v závěrečné třetině přišlo na pořad pardubické zmrtvýchvstání, které přineslo vyrovnání. Nakonec o vítězi rozhodlo prodloužení, které Pardubice přetavily ve vítězství 4:3.

Hokejisté Energie nezvládli duel s Pardubicemi, se kterými prohráli 3:4 v prodloužení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Duel rozehráli na západě Čech aktivněji Východočeši, kteří v úvodu první třetiny několikrát zaměstnali brankáře Varů Vladislava Habala, ale jako první se radovala z úvodní branky Energie. Ta využila v 8. minutě přesilovou hru, když Plutnar zakombinoval s Beránkem, který následně našel Jana Hladonika, jenž střelou z pravého kruhu otevřel gólový účet zápasu – 1:0.

Pardubice si poté vytvořily tlak, ale další ránu jim zasadil před první sirénou, přesněji v 19. minutě, Tomáš Rachůnek, který gólově zúročil pohlednou souhru energetiků parádní trefou z mezikruží – 2:0. Ve 23. minutě byly Vary blízko třetí brance, kdy vybídl ke střele Černoch Ondřeje Beránka, jehož střelecký pokus skončil na betonech brankáře hostů Willa. O chvilku později naopak zahrozily Pardubice, když Hykův pokus udržel před brankovou čarou gólman Energie.

Ve 35. minutě vyrobil strážce karlovarské svatyně hrubku v rozehře, ale pardubický Hájek ji nedokázal gólově potrestat. Na druhé straně pak neuspěl ve velké šanci Ondřej Procházka, na kterého zívala prázdná pardubická svatyně, ale kotouč nedokázal nasměrovat do sítě. Potřetí se tak měnil ukazatel skóre na začátku třetí periody, ve které Energie navýšila vedení na rozdíl tří branek, když se do střeleckých statistik zapsal ve 42. minutě Vít Jiskra – 3:0.

Pardubice poté zmobilizovaly všechny síly, který vrhly do útoku a vyplatilo se. V 50. minutě navrátil zpět do zápasu Východočechy Jan Košťálek, který zaznamenal od modré čistý průstřel, kterým překonal brankáře Varů – 3:1. O chvilku později Pardubice udeřily gólově podruhé, to se prosadil z ostrého úhlu Matej Paulovič – 3:2.

A pro Vary mohlo být ještě hůře, když hosté byli blízko vyrovnání, ale gólovou radost jim překazil břevno karlovarské klece. V 54. minutě měl na hokejce vyrovnání Lukáš Radil, který si položil Habala na led, ale puk nedokázal zvednout, tak jak by si přál.

Co se nepovedlo jemu, povedlo se o chvilku později Tomáš Dvořákovi, který svou přesnou ranou srovnal skóre na – 3:3. V závěru měla ještě výhodu přesilové hry Energie, která ji však nevyužila, čímž duel zamířil do prodloužení. V tom udeřily Pardubice počtvrté, když využily přesilovou hru, kdy zamířil na trestnou Hladonik. Druhý bonusový bod následně trefil hostům Martin Kaut – 4:3.

HC Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice 3:4 (2:0, 0:0, 1:3 – 0:1). Branky a nahrávky: 8. Hladonik (O. Beránek, Plutnar), 19. Rachůnek (Mikyska), 42. Jiskra (Rachůnek, Kangasniemi) – 47. Košťálek (D. Musil), 51. Paulovič (T. Dvořák), 55. T. Dvořák, 64. Kaut (Sedlák). Rozhodčí: Hradil, Cabák – Gerát, Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 3 177. Karlovy Vary: Habal – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Rulík, Bartejs, Pulpán – Jiskra, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Hladonik, Kangasniemi – Redlich, Koffer, O. Procházka – Kofroň, R. Přikryl, Kružík. Pardubice: Will – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Hájek, D. Musil – Hyka, Sedlák, Kaut – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Říčka – Pochobradský, Poulíček, Vála.