Souboj nejmladšího z bratrů Rachůnků, Tomáše, proti mateřskému Zlínu, který měl v první třetině na dresech podobiznu jeho tragicky zesnulého bratra Karla, nakonec skončil jedenáctigólovou přestřelkou, kterou rozhodlo ve prospěch Západočechů až prodloužení.

„Dresy byly super. Tohle jsou výborné akce, když se vzpomíná na legendy,“ ocenil po zápase Dalibor Řezníček, obránce Zlína, který svým vůbec prvním gólem v sezoně snížil ve třetí třetině na průběžných 4:5.

Nezapomněli ani fanoušci, kteří uctili Karla Rachůnka v první komerční přestávce vytaženou plachtou s iniciálami KR v srdci a nápisem navždy a skandováním jeho jména. Následně se přidali i fandové hostů. „Osobní vzpomínku na něj nemám, ale vím, že to byl výborný hokejista a výborný člověk. Ze všech, co ho znali, je cítit, že pro všechny něco znamenal,“ poznamenal zlínský bek.

Jenže jinak nebudou mít na první třetinu s podobiznou své legendy příjemné vzpomínky. „Škoda že jsme třetinu prohráli 1:3. Příště se budeme muset víc snažit,“ zmínil Řezníček, že jeho tým musel dotahovat, ačkoliv vedl po 53 vteřinách trefou Okála. „Vary potvrdily, jakou mají formu. My jsme rychle ztratili svůj náskok. Trápí nás fauly. I minule jsme také začali nevydařeně,“ zmínil trenér Zlína Robert Svoboda oslabení tři na pět v pátečním zápase s Mladou Boleslaví.

Zatímco v pátek Berani kritické momenty zvládli, včera už ve 12. minutě mířil zlínský gólman Kašík po třetím inkasovaném gólu na střídačku a zápas dochytal mladík Huf.

Ve druhé třetině však manko góly Dufka a Sedláčka smazaly, jenže ještě před odchodem do kabin šli hosté do ve vedení 5:3. I ve třetí části žlutomodří dvakrát udeřili obránci Řezníčkem a Novotným. „Kluci zaslouží pochvalu, že to nezabalili a zvládli zápas i s handicapem dvou gólů. Byl to atraktivní zápas. Bod bereme, počítáme každý, který získáme. Navíc Vary je moc nerozdávají,“ poznamenal kouč Zlína Svoboda, jehož tým urval ze zápasů s Energií jen dva body.

Poslední slovo si totiž vzal obránce Graňák, který byl na konci tlaku při signalizovaném vyloučení a zajistil svému týmu čtvrtou výhru nad Zlínem v sezoně a třetí výhru v řadě z venkovního tripu. „Vezeme osm bodů, což je pro nás pozitivní. Domácí jsou v pohodě, což prokazovali v průběhu celého zápasu. Jejich ofenzivní síla je obrovská. Dokázali jsme se jim vyrovnat a v některých chvílích i zatlačit. Byli jsme šťastnější, bod pro nás je plus. Chci poděkovat hráčům, jak to zvládli, a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ poznamenal na závěr karlovarský asistent Tomáš Mariška.