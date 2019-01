Karlovy Vary – V pátek mezi mantinely úřadujícího mistra z Brna, v neděli na ledě letos velmi dobře hrajících Vítkovic a v úterý ve stánku loňského finalisty v Třinci. To je aktuální program karlovarské Energie.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Čech Jan

Energetici ve čtvrtek potrénovali v domácím prostředí a v 15 hodin vyrazili směr Brno, kde je v pátek čeká dopolední rozbruslení, večer v 18 hodin potom zápas s Kometou Brno.

Autobus s hráči tentokrát doprovodí na šestidenní třízápasový trip napěchovaná dodávka. „100 kg ovoce, 5 kg kafe, 10 litrů coca coly, spousta minerálek, tatranek atd. Oproti normálu jsme zabalili dva sušáky, dva sušicí stany. Gólmani si berou dvoje betony a troje rukavice. Plno zdravotnického materiálu, vitamínů, léků,“ vypočítává kustod a masér týmu David Merc, který si tentokrát ponese masérské lehátko i do hotelu, tak aby zajistil hráčům co největší komfort.

S mistrovskou Kometou se Karlovarští letos utkali dvakrát. V Brně Energie prohrála 5:3. „Utkání jsme odehráli velmi vyrovnaně, ale nepodařilo se nám tam dosáhnout na body,“ vrací ke k prvnímu vzájemnému zápasu karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Doma pak dokázali energetici na Kometu vyzrát v poměru 5:4. V obou utkáních jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát, ale musíme nastoupit s maximální pokorou a respektem, protože mají neskutečnou sílu,“ upozorňuje Tomáš Mariška.

Klíč k úspěchu je jednoduchý. „Musíme být disciplinovaní, dodržovat maximálně náš herní systém a proměňovat šance. Jedině tak máme šanci znovu pomýšlet na vyrovnané utkání a zisk bodů,“ má jasno asistent.

Kometě se aktuálně daří. „Mají teď velmi dobrou formu, dokázali to ve třech domácích zápasech, které vyhráli. Navíc je tam hodně bouřlivá atmosféra,“ ví Tomáš Mariška.

Po utkání s Kometou zůstanou energetici v Brně, v sobotu tady ještě potrénují a potom se vydají do Ostravy, kde si detailně prohlédnou v dohrávce pátečního kola mezi Vítkovicemi a Třincem své další soupeře. V neděli ve Vítkovicích sami vyjedou mezi mantinely, ráno na rozbruslení, v 16 hodin potom k extraligovému utkání s týmem rytíře Vítka. „Je to velmi těžký a nepříjemný soupeř, ukázali nám to zejména v našem druhém utkání v Karlových Varech. Mají velmi rychlé a šikovné útočníky, jsou produktivní v přesilových hrách, tabulkou se derou nahoru,“ upozorňuje karlovarský asistent.

Energie hrála s Vítkovicemi zatím pouze doma, v prvním případě Karlovarští Ostravany porazili 5:2, ve druhém ale prohráli 2:3. „Na svém ledě jsou ještě silnější. Jenom s naším maximálním výkonem můžeme pomýšlet na úspěch,“ zdůrazňuje Tomáš Mariška, který celkově považuje třízápasový trip za pozitivum. „Spojit tři utkání a zůstat na Moravě je pro nás asi lepší varianta než cestovat třikrát přes celou republiku tam a zase zpátky. Můžeme si tak co nejvíce mezi jednotlivými zápasy odpočinout,“ říká.

Energie nadále bojuje o předkolo play-off Tipsport extraligy, na které jí aktuálně schází osm bodů. Oproti desátému Litvínovu mají ale Karlovarští stále dva zápasy k dobru.