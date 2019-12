O víkendu se hrálo 23. a 24. kolo hokejové Tipsport extraligy.

Tipsport extraliga, 24. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Jan Pavlíček

Karlovarská Energie se v pátek téměř po měsíci představila svým fanouškům. Těch do KV Arény zavítalo přes 4 tisíce. Energetikům ale proti Hradci Králové vůbec nevyšel začátek duelu. Inkasovali již v 1. minutě a v 8. to bylo již 0:2. „V Litvínově jsme nepřežili první střídání, s Hradcem druhé, tak doufám, že se to bude takto posouvat a po Novém roce už bychom měli zvládnout celé utkání. Prvních osm minut z naší strany na ledě nebylo skoro nic, žádný pohyb, nasazení, bojovnost,“ říká asistent Tomáš Mariška.