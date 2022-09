„Pro mě to bude emotivní především proto, že to bude první ostrý zápas s novým týmem, a navíc premiéra v extralize. Asi toho budu mít plné kecky, ale nikoli kvůli tomu, že soupeře vede Martin Pešout,“ řekl hned po losu nový karlovarský kouč David Bruk.

„Celkově vnímám první tři kola jako slušný masakr,“ doplnil 53letý trenér. Už v neděli ho s Energií od 15.30 čeká domácí premiéra proti hradeckému Mountfieldu a v pátek 23. září hraje na ledě mistrovského Třince.

Kapitánem karlovarské Energie bude stejně jako v minulé sezoně 31letý útočník Tomáš Vondráček, jenž může oslavit v nadcházejícím ročníku hned několik milníků.Tím asi nejvýznamnějším je překonání 500 zápasů v extralize, aktuálně mu schází patnáct startů.

Dále je před ním 300 bodů v extralize, k nimž jich potřebuje nasbírat 41. A pak jsou to dvě stovkové mety – 100 bodů v dresu Energie a 100 asistencí v elitní české lize (bodů mu chybí deset, asistencí osmnáct – poz. aut.).

Vondráček má za sebou životní sezonu. „Co se týče bodů a gólů, to tak bylo,“ usmál se Tomáš Vondráček na startu přípravy. „Samozřejmě že jsem za to rád a chtěl bych na to navázat,“ pokračoval forvard, jenž si musel v letní přípravě zvykat na nového kouče. Tým po Martinu Pešoutovi, který vedl Energii pět let, převzal David Bruk.

„Myslím, že změna nám pomůže, a doufám, že se nám bude dařit,“ pronesl stručně kapitán, ale pak specifikoval, co by považoval za úspěch. „Chtěl bych si s Karlovými Vary zahrát čtvrtfinále. Uděláme všechno pro to, aby se to letos podařilo,“ naznačil Tomáš Vondráček.