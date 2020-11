K další extraligové štaci zamíří hokejisté karlovarské Energie v neděli do Litvínova, kde je v netradičních 13.15 hodin čeká domácí Verva.

„Pouze lehce upravíme program, na který jsme zvyklí. Dáme dobrovolné rozbruslení pro hráče, kteří budou chtít jít na led. Jediná komplikace je s tím, aby se hráči dobře a včas najedli,“ nechává nahlédnout do programu mužstva karlovarský asistent Tomáš Mariška. Energetici si tak dají vydatnější snídani, oběd proběhne až po zápase.

Litvínov se představil v pátek v Plzni, Energie si včerejší duel s Českými Budějovicemi předehrála již ve středu, a tak pouze trénovala. „Ve čtvrtek měli hráči volno, v pátek jsme udělali první trénink, druhý klasický předzápasový proběhne v sobotu,“ přibližuje asistent Energie.

Jako komplikaci to Tomáš Mariška nevidí. „Věřím, že si hráči fyzicky i psychicky odpočinuli, zápasy teď půjdou zase rychle za sebou, hrajeme v neděli, v úterý a v pátek. Jsme rádi za to, že můžeme hrát, radši budeme hrát obden, nebo i každý den, než abychom nemohli hrát vůbec,“ má jasno.

Severočeši mají na svém kontě pouze tři body, ty ale získali v posledním kole v Brně. „Litvínov je doma vždycky silný v přesilových hrách, to znamená, že bude velmi důležitá naše disciplína, abychom domácím nedávali šance na početní výhody. A potom si musíme dávat pozor na přečíslení a brejkové situace. V těchhle činnostech vždycky Litvínov byl a je velmi silný, má na to hráče, kteří to dokáží sehrát a dokončit,“ upozorňuje Tomáš Mariška.

Navíc „cheza“ posílila v realizačním týmu i v hráčském kádru. „Určitě mají vyšší ambice než být tam, kde se momentálně nachází. Myslím, že půjdou nahoru a budou to chtít ukázat i v nedělním zápase,“ dodává karlovarský asistent.

Energetici ale chtějí navázat na poslední výhru. „Věřím, že zápas dokážeme zvládnout,“ říká Tomáš Mariška.

Poslední dva zápasy Karlovarští začali velmi špatně, toho se chce trenérský štáb konečně vyvarovat. „Určitě je lepší si zápas hlídat než ho muset složitě otáčet. Rozhodně to potom stojí spoustu sil. Začátky zatím nebyly z naší strany ideální, i na to se ale snažíme připravit. Doufám, že se nám to teď povede lépe a nebudeme to muset zase tlačit až do konce,“ přeje si Tomáš Mariška.

K dispozici by měl být kompletní kádr. V posledním zápase chyběl obránce Oldrich Kotvan, který se ale už vrátil do tréninku.