Praha, K. Vary – Západočeši prohráli 1:2. A to už podruhé v řadě.

Brankář Lukáš Mensator odchytal proti Spartě vcelku vydařený zápas, připsal si 33 úspěšných zákroků, v rozhodujících samostatných nájezdech však uspěl jen proti Marku Bartánusovi. David Výborný i Yorick Treille jej překonali a Západočeši díky tomu prohráli 1:2. A to už podruhé v řadě. Stejně skončilo i utkání mezi Energií a Českými Budějovicemi.

„Osobně mě ty nájezdy hodně mrzí. Prohrál jsem podruhé po sobě a dostal jsem v nich poměrně dost branek,“ řekl Mensator po utkání. Přitom nebýt jeho, mohla Sparta vyhrát v normální hrací době.

„V zápase to bylo fajn. V něm jsem se cítil dobře, v nájezdech už tolik ne. Ale bod bereme. Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že ho budeme mít, byli bychom rádi,“ uvedl brankář Energie.

Karlovy Vary od sedmé minuty vedly a Sparta vyrovnala až v závěru druhé třetiny. „Hráli dvakrát přesilovku pět na tři, takže tam nějaké gólové šance měli, naštěstí jsme je ubránili,“ připomněl Mensator i dvě nevyužité dvojnásobné přesilovky Sparty. Ta pořádně zabrala až ve třetí třetině. „Na konci byl ten zápas poměrně otevřený. Vlastně až do poslední chvíle se hrál otevřený hokej, při kterém se moc nebránilo.“

Západočeši se po sérii šesti výher za sebou poslední tři zápasy trápí a získali v nich jen dva body. „Říkal jsem stále, že musíme brát s pokorou každý bod. Každý bod pořádně docenit. Je důležité, abychom pravidelně bodovali, nezůstali třeba čtyři nebo pět zápasů bez bodu a pak se propadli v tabulce,“ řekl Mensator.

Duel se Spartou je druhý v řadě, který Karlovarští ztratili v loterii samostatných nájezdů. „Vlastně kromě zápasu v Brně, kde jsme vyhráli 7:0, jsme většinou všechny zápasy odehráli tak, že se taháme o každou branku a každý bod.V lize je to teď ale úplně normální, protože je to celé hodně vyrovnané, stačí se podívat na tabulku. Takže to, že se taháme o body do poslední minuty zápasu, je celkem přirozené,“ podotkl.

Mensator se v brance Západočechů nastálo usadil ve čtvrtém kole v zápase proti brněnské Kometě, kterou Vary přejely zatím svou nejvyšší výhrou v ročníku. Na začátku sezony chytal Lukáš Sáblík. „Je pravda, že teď jsem chytal poměrně dost zápasů po sobě a cítím se v pohodě. Doufejme, že mi to vydrží co nejdéle,“ přál si člen širšího reprezentačního kádru.

Na výhře Sparty měl velkou zásluhu brankář Tomáš Pöpperle, který si připsal 42 úspěšných zákroků a zlikvidoval dvě ze tří penalt soupeře. „Nebylo to úplně optimální, ale jsme v situaci, že dva body s Karlovými Vary bereme. Musíme se od toho už začít pomalu odrážet,“ řekl Pöpperle po zápase.

Dobře si ale uvědomuje, že Sparta by potřebovala doma vyhrávat v normální hrací době. „Jeden bod stále ztrácíme, ale vždy jsme rádi, že to alespoň urveme za dva. Situace, ve které jsme, není jednoduchá,“ podotkl šestadvacetiletý gólman.

Pöpperle byl hvězdou Sparty i přes to, že není stoprocentně zdravotně fit, a nebylo jisté, zda vůbec nastoupí. V pondělí ani v úterý dokonce netrénoval. „Hraju s injekcemi. Domluvili jsme se, že to zkusím na rozbruslení před zápasem a uvidím, jak to bude vypadat. Necítil jsem se špatně, tak jsem nastoupil. Chci týmu pomoct, nechci ho v tom nechat,“ řekl Pöpperle, který má nastřelený kotník.

Největší porci zákroků si Pöpperle připsal ve druhé třetině. „Důležité bylo, že jsme přežili dvojnásobnou přesilovku na začátku třetí části,“ poukázal na jeden z klíčových momentů zápasu. Při nájezdech mu pak pomohlo, že se David Výborný i Yorick Treille prosadili. „Oproti minule jeli noví kluci a udělali to dobře. Když dva dáme, mohl bych alespoň něco chytit,“ pousmál se Pöpperle.

