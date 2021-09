Bílí Tygři vytěžili ze dvou kol čtyři body. Hradec Králové porazili fotbalovým výsledkem 1:0, v severočeském derby v Litvínově padli po nájezdech 3:2. „Nemáme se čeho obávat. Povedl se nám vstup do soutěže, hrajeme dobře a věříme si. Pokud navážeme na výkony s Brnem a Vítkovicemi, tak věřím, že porazíme i Liberec,“ hlásí asistent Energie.

Excelentní vstup do sezony zažívají hokejisté karlovarské Energie. Po výhře nad Kometou Brno mohli svěřenci Martina Pešouta vítězně křepčit i po nedělním duelu s Vítkovicemi.

