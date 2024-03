Hotovo. Základní část hokejové Tipsport extraligy za sebou udělala definitivní tečku v rámci závěrečného 52. kola. V něm se představili hráči karlovarského Energie na ledě posledního Kladna, kam zamířili v řádně obměněné sestavě, bez několika svých opor. V dresu Západočechů tak naskočilo několik hokejistů sokolovského Baníku v čele s gólmanem Petrem Hamalčíkem, kterým v pátek skončila sezona v Chance lize. Energie se nakonec rozloučila s první částí extraligy vítězstvím 4:1, když profitovala z přesilových her, když tři dokázala brankově zužitkovat, když navíc hattrick připsal na své konto Daniel Kružík. Energie tak zakončila základní část na jedenáctém místě.

Kladno - Karlovy Vary 1:4. V modrém Richard Jarůšek | Foto: Roman Mareš

Úvodní třetina začala na kladenském stadionu v pomalém tempu, kdy na puku byli více Rytíři, kteří si také jako první zahráli přesilovou hru, ale tu Energie ustála. Naopak při své přesilovce uhodili Západočeši, kdy překonal kladenského brankáře Mitense v 16. minutě Daniel Kružík – 0:1.

Na začátku druhé třetiny měla Energie výhodu dvojnásobné přesilovky, kterou ale nedokázala gólově zúročit. Hned na to bylo Kladno blízko vyrovnání, kdy na Ticháčka zívala prázdná branka Varů, ale ten nasměroval puk pouze na vnější síť branky Energie. Do třetí třetiny si energetici přenesli přesilovou hru, kterou dokázali brankově zúročit, kdy se podruhé zapsal do střelecké listiny Daniel Kružík – 0:2. Ve 44. minutě však Kladno navrátil zpět do zápasu úspěšný střelec Martin Procházka, kterému adresoval puk do předbrankového prostoru Martenet – 1:2.

V 51. minutě hráči Varů využili další přesilovou hru, kterou brankově zakončil Dalimil Mikyska – 1:3. V 57. minutě se pak blýskl na straně Energie samostatným nájezdem Daniel Kružík, který trefil se přesně do vzdálenějšího růžku, čímž docílil hattricku – 1:4.