/Hokej/ Poslední venkovní přípravné utkání odehrála karlovarská Energie na ledě partnerského Sokolova. Sice v začátku duelu se dařilo spíše Baníku, ovšem v závěru se ukázala síla energetiků, kteří otočili vývoj zápasu na svou stranu, když zvítězili 4:1 a radovali se již ze šesté výhry v řadě.

Hokejisté Energie zlomili Sokolov v závěrečné třetině, kdy vstřelili Baníku čtyři branky, čímž tak brali výhru 4:1. | Foto: HC Baník Sokolov

První třetina nabídla vyrovnaný souboj mezi Sokolovem a Karlovými Vary. Gólů se však diváci na sokolovském zimním stadionu nedočkali a čekalo se tak do následujících třetin.

Do prostřední části zápasu vstoupila Energie velice aktivně a s jejich rychlým pohybem měli Baníkovci chvílemi problém. Nakonec to však byl právě Sokolov, který se jako první radoval z gólu. Když už se totiž zdálo, že ani druhé dějství branku nepřinese, chybovali Karlovarští ve vlastním pásmu, čehož využil Tomáš Vracovský.

V úvodu třetí třetiny získaly Karlovy Vary početní převahu. Tomáši Rachůnkovi stačilo pouhých dvanáct vteřin, aby srovnal gólové manko a využil přesilovou hru. Vyrovnávací branka energetiky nabila a brzy se dostala také do vedení. V 52. minutě vymetl horní roh sokolovské brány Ondřej Beránek. Vedení hosté navýšili o čtyři minuty později, kdy tečoval Plutnarovu střelu do brány Lukas Zetterberg. Baník se v závěru pokoušel prosadit se šesti bruslaři v poli, čehož využil Ondřej Procházka a gólem do prázdné brány pojistil výhru energetiků 1:4.

Útočník Energie Ondřej Procházka o zranění, výhře i Habalovi

V letošní přípravě se Karlovarští ještě dvakrát představí na domácí půdě. Nejprve nastoupí proti Kladnu v úterý od 17:30 hodin a o dva dny později se v generálce před začátkem extraligy střetnou v podkrušnohorském derby s Litvínovem, která taktéž startuje v 17:30 hodin.

HC Baník Sokolov - HC Energie Karlovy Vary 1:4 (0:0, 1:0, 0:4). Branky a nahrávky: 40. Vracovský - 44. Rachůnek (Pulpán), 52. Beránek, 56. Zetterberg (Plutnar), 60. Procházka. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Rozhodčí: Kosnar, Svoboda - Gerát, Malý. HC Baník Sokolov: Hamalčík (Michaljov) – Weinhold, Rohan – Tureček, Mikyska – Klejna, Rulík – Mlčák – Tomeček, Kverka, Osmík – Kružík, Přikryl, Vracovský – Csamangó, Polák, Adamec – Novotný, Rohan, Křemen. Trenér: Tomáš Mariška. HC Energie Karlovy Vary: Habal (Frodl) – Bartejs, Plutnar – Huttula, Stříteský – Dlapa, Pulpán – Havlín – Zetterberg, Černoch, Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Hladonik – Koffer, Kofroň, Procházka. Trenér: David Bruk.