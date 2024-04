Sestava karlovarského A-týmu hlásí další změny. V nadcházejícím ročníku nebude dres Energie oblékat devítka hráčů, kteří v týmu působili v sezoně 2023/24. Nové angažmá čeká na pětici obránců a čtyři útočníky.

Dušan Šenkypl, HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Velkou proměnou projde defenziva Energie, ze současné sestavy obránců jich karlovarský dres neoblékne hned pět – Tomáš Bartejs, Tomáš Havlín, Garrett McFadden a Matěj Stříteský. Již dříve byl také oznámen odchod Lukáše Pulpána, který po skončení smlouvy nalezne působiště v partnerském Sokolově.

V ofenzivě Karlových Varů pak v příští sezoně neuvidíme minimálně čtveřici útočníků, jsou jimi Jan Bernovský a Roman Přikryl, po čtyřech letech nebude v našem klubu působit forvard Jan Hladonik.

„V souvislosti s končícími smlouvami řady hráčů a obměnou realizačního týmu se přirozeně nabízela příležitost zahájit nevyhnutelnou přestavbu mužstva. Tým byl v takřka nezměněné podobě dlouho pospolu a zjevně dosáhl svého výkonnostního limitu. Jsem přesvědčen, že všichni z odcházejících hráčů odvedli pro tým vždy maximum. Mnozí z nich působili v Energii několik sezon a všem děkujeme za odvedenou práci v našem dresu,“ uvádí k odchodům z týmu jednatel klubu a jeden z jeho majitelů Daniel Tobolka.

Smlouva po sezoně 2023/24 skončila také zahraničním útočníkům Lukasi Zetterbergovi a Iikkovi Kangasniemimu.„U Lukase Zetterberga je vzhledem k jeho zdravotnímu stavu bohužel vyloučené, abychom s ním prodloužili spolupráci. U IIkky Kangasniemiho je situace trochu jiná. Je to výborný hokejista, ale během sezóny se ukázalo, že finská nejvyšší soutěž je dost odlišná od té naší. Bohužel si myslím, že jsme k němu netrefili spoluhráče a nedokázali naplno vytěžit jeho potenciál a hráčské schopnosti. Zatím jsme v situaci, kdy nejsme domluveni, ale nevylučujeme případnou dohodu,“ uvádí k severským akvizicím druhý z vlastníků klubu Dušan Šenkypl.

V klubu by naopak měl pokračovat útočník Daniel Kružík, tomu se vedení klubu rozhodlo uplatnit opci na nadcházející sezonu. „Daniel Kružík odehrál výbornou sezonu v Sokolově a v A-týmu Energie byl vždy platným hráčem. I přesto, že nastoupil jen do poloviny utkání, dokázal se prosadit a v extralize zažil svou doposud nejlepší sezonu. Byla by škoda na takového hráče neuplatnit opci,“ dodává ke Kružíkově pokračování Daniel Tobolka.

Vedení klubu zároveň pokračuje v tvorbě kádru na novou sezonu 2024/25. Příchody do týmu pak bude Energie oznamovat tradičně na přelomu dubna a května, nikoliv však dříve, než nově příchozím hráčům skončí smlouvy v jejich stávajících klubech.

„Můžu slíbit, že letošní přestavba týmu bude nejrazantnější za posledních několik sezon. Věříme, že je třeba výrazně obměnit kádr a nastartovat mužstvo,“ dodává Dušan Šenkypl.