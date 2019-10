První přijde na řadu v pátek od 17.30 Mladá Boleslav. „Celá jejich organizace prošla velkým vývojem a je to vidět na jejich výsledcích. Je to výborně bruslící mužstvo, k tomu přidali nově i výbornou organizovanost, nedávno vedli extraligovou tabulku, extrémně silný soupeř,“ říká na adresu „bruslařů“ karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Aktuálně patří Mladé Boleslavi třetí místo tabulky. Toho se energetici nebojí. „Jiné soupeře jsme teď ani nepotkávali a podařilo se nám bodovat, takže se v domácím prostředí nemáme čeho bát. Do zápasu půjdeme s respektem, ale i touhou získat tři body. Věřím, že se nám podaří navázat na naše poslední úspěšné výsledky,“ je přesvědčen Tomáš Mariška.

V neděli potom přijedou do KV Arény Vítkovice. „Extrémně mladý tým, skládají nové mužstvo, je tam spousta talentovaných hráčů, hodně živelný soupeř. Start do soutěže měli velmi dobrý, byť pár zápasů, stejně jako my, ztratili právě kvůli své nezkušenosti,“ prozrazuje karlovarský asistent své poznatky o mužstvu z Ostravy.

Karlovarští jsou ale po bodové šňůře dobře naladěni, navíc jim o víkendu odpadá cestování. „Před těžkou sérií, kdy sehrajeme čtyři utkání v osmi dnech, nám přijdou dva domácí zápasy vhod. Nálada je samozřejmě po dobrých výsledcích výrazně lepší,“ pochvaluje si Tomáš Mariška, který má pro fanoušky připravenu také jednu novinku. Již v pátečním utkání znovu oblékne karlovarský dres odchovanec Vojtěch Polák. „Pro náš mladý tým to bude velká posila, věřím, že nám výrazně pomůže, dodá našim mladým hráčům klid, předá jim své bohaté zkušenosti, to je hlavní přínos. K tomu je to bodový hráč. I pro fanoušky je to velké lákadlo,“ odtajňuje na závěr karlovarský asistent horkou novinku v kádru Energie.