Energetici šli do čtvrtfinálové bitvy v roli outsiderů, přesto favorita dokázali potrápit. Jako první šel do akce Jakub “Kubin“ Černo. Ten se proti Michalu Vaňkovi výsledkově neprosadil, pardubický hráč si na úvod připsal vysoké vítězství 7:0.

Na Jakubu Bláhovi bylo sérii srovnat, což se mu také podařilo. Velmi intenzivní utkání nakonec skončilo ve prospěch reprezentanta Karlových Varů, který porazil zástupce Dynama Adama Čejku poměrem 3:2.

V pořadí třetí klání bylo v Esport hokejové lize novinkou. Do hry se zapojili oba zástupci jak na karlovarské, tak na pardubické straně a utkání se odehrálo v režimu 2v2. Lépe připraveno na tuto variantu bylo mužstvo Dynama, které díky výhře 6:1 šlo do čtvrtého duelu s mečbolem. Těžký konec pro Energii. Karlovarský Jakub “Kubii7“ bojoval do poslední chvíle, vyrovnaný zápas však za stavu 2:2 strhl na svou stranu necelé čtyři minuty před koncem pardubický Michal Vaněk, čímž definitivně vyřadil energetiky z vyřazovací části.

Čtvrtfinálové výsledky

Jakub „Kubin“ Černo 7:0

Adam „CallmePablo“ Čejka – Jakub „Kubii7“ Bláha 2:3

Michal „Michal1996“ Vaněk & Adam „CallmePablo“ Čejka – Jakub „Kubin“ Černo & Jakub „Kubii7“ Bláha 6:1

Michal „Michal1996“ Vaněk – Jakub „Kubii7“ Bláha 3:2. (hod)