Dva zástupci Energie za sebou mají sedm kol, z nichž dokázali vytěžit dvanáct bodů do tabulky. Karlovarští porazili Olomouc, Hradec Králové, Zlín a Spartu.

Ve druhém kole se Kubín s Kubiiim7 vypořádali poměrem 10:8 s Morou a jednalo se o jejich vůbec první výhru v soutěži. Následně v pátém kole zdolali výsledkem 11:7 hradecký Mountfield. Aktuálně se hráči vezou na vítězné vlně, v posledních dvou kolech totiž pokaždé slavili úspěch. Nejprve zvítězili 11:9 nad Berany Zlín, v aktuálním posledním klání pak přidali další tři body do tabulky po skalpu pražské Sparty 11:7.

„Esport liga vypadá těžší, než se zdá. Každý soupeř ukazuje své kvality a všechny zápasy jsou nesmírně těžké jak ve hře, tak i psychicky,“ říká o soutěži Jakub “Kubín“ Černo.

„S výsledky spokojený nejsem, dvakrát jsem prohrál těsně o gól a dvakrát jsem dostal „klepec“, naštěstí jsem to v Praze zlomil a doufám, že teď to budou jen výhry. S Kubou (Kubiii7) určitě chceme urvat play-off, ale také víme, že to bude nesmírně těžké a každý musíme hrát zodpovědně a s jedním cílem – vítězit. Pro mě osobně je to obrovská zkušenost, srovnat se v mé nejoblíbenější hře s nejlepšími hráči v Česku. V životě jsem nedoufal, že si zahraji esport profesionálně, a je to splněný sen,“ dodává první volba Energie ve vstupním EHL draftu.

Dosavadní výsledky:

HC Energie – HC VERVA Litvínov 3:8, HC Olomouc – HC Energie 8:10, HC Energie – Rytíři Kladno 6:11, HC Vítkovice RIDERA – HC Energie 8:4, HC Energie – Mountfield HK 11:7, HC Energie – Bílí Tygři Liberec 4:11, HC Energie – PSG Berani Zlín 11:9, HC Energie – HC Sparta Praha 11:7.