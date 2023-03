/PARA HOKEJ/ Rozhodnuto. Para hokejisté SKV Sharks Karlovy Vary uhájili para hokejový trůn. V KV Aréně obstál nejlepší tým základní části i ve druhé finálové bitvě, ve které slavil výhru 6:3 nad Zlínem, se kterým tak navíc vyrovnal v historických tabulkách zisk mistrovských titulů na 6:6.

„Paráda, skvělý úspěch, nepopsatelný zážitek,“ řekl po obhajobě titulu v domácím prostředí, kam se navrátili hráči Karlových Varů po dlouhých devíti letech, předseda SKV Sharks Jan Chlubna. Přitom Zlín karlovarský výběr řádně zlobil, především v první třetině, která nakonec skončila 2:2. „Pro nás bylo důležité, že jsme vždy dokázali gólově zareagovat,“ připomněl Chlubna, že jeho tým musel během první třetiny dohánět brankově manko.

To ve druhé periodě předvedli Žraloci parádní obrat, když soupeři nastříleli čtyři branky, čímž se postarali o klíčový moment finálové bitvy. „To bylo asi rozhodující,“ přemítal Chlubna. „Když ve finále dostanete během třetiny čtyři branky, tak se to těžko otáčí, navíc se pak týmu špatně dýchá,“ je si vědom šéf karlovarského klubu.

Zlín však nesložil zbraně a ve třetí třetině se pokoušel o malý zázrak, marně. V závěrečné třetině i přes jednu inkasovanou branku, držel Sharks brankář Bohumír Mach. „Musím říct, že Zlín to nezabalil, a všechna čest soupeři,“ chválil si Chlubna nasazení soupeře i přes nepříznivý stav.

Parádní podívanou podtrhli fanoušci, kteří si našli cestu do KV Arény, když svým povzbuzováním vytvořili atmosféru hodnou finále. „Bylo to úžasné,“ vypálil na adresu fanoušků Chlubna. „Pro hráče to moc znamenalo, a my jim tak děkujeme, že si našli cestu na stadion, a podpořili nejen nás v rozhodující bitvě, ale také samotný para hokej,“ posílal předseda Sharks dodatečné poděkování fanouškům.

SKV Sharks Karlovy Vary – SHK Lapp Zlín 6:3 (2:2, 4:0, 0:1). Branky a nahrávky: 5. Veselý (Geier, Sedláček), 12. Geier (Wágner, Zelinka), 26. Veselý (Geier, Sedláček), 26. Rennhack (Geier), 30. Sedláček (Geier, Wágner), 30. Veselý (Geier) – 3. Hábl (Joppa), 8. Korman, 36. Ligda (Hábl). Rozhodčí: Jakub Suchý – Matyáš Motl, Jan Červenka. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 400. Konečný stav série: 2:0. SKV Sharks Karlovy Vary: Mach– Wágner, Zelinka, Haas – Jeřábek, Veselý, Rennhack, Kovářík, Geier, Sedláček, Karafiát. SHK Lapp Zlín: Pastucha – Julina, Ferenčík, Hábl – Zdražil, Joppa, Ligda, Panák, Palát, Zubek, Korman.