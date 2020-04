Velmi dobře jsou si vědomi toho, že klub v důsledku náhlého ukončení soutěže přišel o velmi výrazný příjem ze vstupného z neuskutečněných zápasů play-off. Těžké období čeká klub i v nadcházejících měsících, kdy – namísto převažující radosti ze skvěle zvládnuté sezony – bude všemi svými silami a s pomocí mnoha úsporných opatření bojovat o zajištění svého rozpočtu pro start do sezony následující.

„Konkrétní pomocí od fanoušků, které si všichni z klubu velice vážíme a jsme za ni velmi vděčni, je zřízení transparentního účtu ve prospěch klubu od našeho dlouholetého příznivce a podporovatele pana Tomáše Sachera, který v těchto dnech transparentní účet zprovoznil. Děkujeme i všem dalším fanouškům, kteří s podobným nápadem přišli. Vaše podpora nás obrovsky posiluje a motivuje pro naši další práci, která bude v nadcházejících měsících těžší než obvykle. Jsme si vědomi toho, že současná krize zasáhne nejen mnoho našich fanoušků, ale také velkou část našich obchodních partnerů, sponzorů, podporovatelů. Držme si společně palce, ať vše zvládneme a 18. září se sejdeme v hledišti na prvním extraligovém zápase,“ stojí v prohlášení karlovarské Energie.

„Když člověk sleduje karlovarský hokej, tak si je vědom, že několik posledních let na tom není klub finančně úplně nejlépe. Vzhledem k tomu, že jsme se po dlouhých devíti letech dostali opět konečně do play-off, a dopadlo to, jak to dopadlo, tak mi bylo naprosto jasné, že klub vlivem té situace bude mít obrovské finanční ztráty,“ poukázal zakladatel transparentního účtu Tomáš Sacher.

„Nejprve jsem kontaktoval klub, zda by neprodával lístky na předkolo alespoň virtuálně, aby klub měl nějaké příjmy, i když se to utkání neodehrálo. Pro mě byla určitá satisfakce ale už to, že se nakonec prodaly nějaké lístky v předprodeji, kdy se ještě nevědělo, že se utkání s Hradcem zruší. Bohužel to dopadlo tak, že se i nenárokované vstupné na základě legislativy fanouškům muselo vrátit, i když ho chtěli klubu ponechat. Tahle informace mě jen utvrdila v tom, že je zapotřebí něco udělat, aby klub získal alespoň nějakou korunu v téhle nelehké době,“ upozorňoval Sacher.

„Beru to tak, že se nechci nijak zviditelnit,“ odmítal Sacher spekulace.

Když jsem viděl, že i ostatní kluby něco podobného dělají, ať už na Slovensku Poprad, který virtuálně zaplnil stadion, nebo pak iniciativa Plzně, tak jsem si říkal, proč by s tím nemohli přijít i příznivci Energie a podpořit tak svůj klub,“ popsal hlavní impuls, proč se rozhodl klubu pomoci.

„Finance bude možné na transparentní účet vkládat do 5. září. S klubem bude poté sepsána darovací smlouva na celkovou částku transparentního účtu a převedena na bankovní účet klubu, přičemž symbolicky bude předána před zahájením sezony a před prvním utkáním nového extraligového ročníku 18. září,“ dodal závěrem Sacher.

Transparentní účet Fanoušci Energii, Číslo účtu:123-1628020247/0100