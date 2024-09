Na první zápas si už asi nevzpomenu, bylo to totiž v době, kdy Vary hrály ještě krajský přebor. Tak na hokej asi už chodím 35 let.

Řádku let jste byl předsedou fanklubu, můžete přiblížit, co vše to obnášelo?

Předsedou fanklubu jsem byl do roku 2008, tedy asi jedenáct let. Jako předseda jsem se staral o chod fanklubu. Chodil jsem na jednání s vedením a hlavně pořádal výjezdy na utkání. Domlouval jsem i nějaké brigády v plechárně a za to jsme dostávali led ve večerních hodinách.

Jaký jste byl předseda a jaký jste fanoušek?

Jaký jsem byl předseda, to musí posoudit jiní. Já jsem byl asi předseda strašně nervózní a moc zainteresovaný, aby vše fungovalo. Fanoušek jsem asi stejný, jaký jsem byl předseda. Pořád dělám ve fanklubu místopředsedu. Akorát už nedělám zájezdy. Takže můžu říct, že jsem fanouškem z celého srdce. Strašně mi na hokeji záleží.

Energie dlouho hrála své zápasy v plechárně, která vyznačovala rodinnou atmosférou, a také v ní oslavila jediný mistrovský titul, jak vzpomínáte na zlaté časy?

Na plechárnu hrozně rád vzpomínám. Zažili jsme tam hodně věcí. Od malování zábradlí, výstavbu pódia pro bubny až po ten vysněný titul. Hlavně poslední dva roky v plechárně byly úžasné a budu na ně pořád vzpomínat. A hlavně jsem strašně hrdý, že se mi povedlo zorganizovat pochod a uzamčení plechárny.

Pak přišel na pořad přesun do KV Arény, jak přivítali fanoušci tuto změnu?

Hodně moc jsme se těšili do KV Arény. Ale na druhou stranu jsme se báli, jaká tam bude atmosféra. S tou atmosférou bojujeme až do teď.

V posledních sezonách se však Energii nedaří, tak jak by si přála, jak to vnímáte jako fanoušek?

Jsem z toho také nervózní. On se sport bez peněz moc dobře nedělá. Ale teď uvidíme a necháme se překvapit.

Teď čeká Energii nová sezona, troufnete si tipnout, kdo dosáhne v extralize na mistrovský titul?

Tak já doufám, že Energie. Ale asi to vyhrají Pardubice, kterým to vůbec nepřeji.

A jak si povede Energie, která během přestávky řádně posílila svůj kádr, navíc přišlo nové trenérské duo…

Tak já doufám, že konečně se bude dařit a postoupíme rovnou do play-off.

V extralize odehraje Energie několik derby, zejména západočeské je pro fanoušky je srdcovou záležitostí….

Zápasy s Plzní a s Litvínovem jsou vždycky vyhrocené. Ale je strašně důležité, aby fandění zůstalo jen u ledové plochy a nepřerostlo to v pozápasové bitky, které teď posledních zápasech přibývá.

Kdyby jste měl pozvat širokou veřejnost na hokej do Varů, co by jste si jim vzkázal?

Jak pozvat veřejnost na hokej, to bude hodně záležet na hráčích, jak budou hrát. Pojďme všichni na hokej a vytvořme šestého hráče, a dotlačme kluky k druhému titulu.