Dvě vteřiny zbývaly do vypršení základní hrací doby. Zlín hrál s Karlovými Vary 4:4.

Jenže…

„Zbývalo málo času, my jsme se tam tlačili dopředu, protože jsme měli přesilovku. Venca (Skuhravý) zachoval výborně chladnou hlavu a jenom mi to připostrčil. Trošku se to vrtělo, tak jsem do toho plácl. Ze začátku jsem vůbec nevěděl, jestli to Kašík nechytl, ale pak začali všichni řvát, tak jsem byl rád, že to tam padlo,“ popisuje autor vítězného gólu Libor Zábranský celou situaci.

Jeho bomba skončila ve zlínské svatyni. „Před bránou tam byl hrozný zmatek, snažil jsem se do toho dát co největší sílu a štěstí pro nás, že to tam propadlo,“ oddechl si karlovarský obránce.

Kolik přesně zbývalo času do konce, Libor Zábranský nevěděl. „Jenom jsem věděl, že to jsou poslední sekundy a že není čas nic vymýšlet. Venca mi to mazácky podržel, dal mi to a pak už to bylo jenom na mně, jestli to propálím, nebo ne,“ říká.

Zlínští Berani přitom dvakrát vedli již o dvě branky. „Bohužel jsme celý zápas dotahovali a nebylo to vůbec jednoduché. Zlín hrál výborný hokej, napadali, hodně nás dohrávali, byl to nepříjemný soupeř,“ pochválil Zábranský domácí celek.

Tři body ale nakonec putují na západ Čech. „Ukázalo to charakter týmu, že nic nevzdáme. Výborně jsme ubránili dvě oslabení pět na tři a dali gól v posledních sekundách,“ poukazuje.