Fantazie. Sokolov urval třetí výhru proti Třebíči. Prostřílel se do semifinále!

Přepište dějiny sokolovského hokeje. Takto by načal své hlášení hokejový moderátor Robert Záruba po historickém postupu HC Baník Sokolov do semifinále Chance ligy. A nebylo by divu. Sokolovská družina pod vedením trenéra Martina Štrby dokázala vyřadit silný tým Třebíče, když ve čtvrtém čtvrtfinálovém duelu slavila před svými fanoušky výhru 3:0, čímž ukončila sérii v poměru 3:1 na utkání.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

HC Baník Sokolov – SK Horácká Slavia Třebíč 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). | Foto: HC Baník Sokolov/Tomáš Bouda

„My jsme strašně rádi, že jsme sérii zvládli,“ pochvaloval si po utkání asistent sokolovského trenéra Vojtěch Šik. A měl k tomu řádný důvod. Tentokrát baníkovci vesměs rozhodli o své výhře již v první dvacetiminutovce, během které vstřelili soupeři dvě branky, když obě padly v úvodu třetiny. Poprvé se změnil ukazatel skóre ve 3. minutě, kdy Jakub Konečný projektilem z vrcholu kruhů pod horní tyč poslal puk do branky Třebíče. Ve 4. minutě už to bylo o dvě branky, když Baník využil přesilovou hru, kterou přetavil v důležitou branku Vítězslav Bílek. Druhý bod trefil Baníku s Třebíčí v prodloužení Vrhel, dnes na čtvrtý duel „Zápas se vyvíjel pro nás dobře od začátku. Dali jsme dva góly v první třetině,“ upozorňoval na důležité momenty duelu Šik. Ve druhé třetině se i přes snahu na obou stranách diváci gólového koření nedočkali. To přišlo na pořad až v závěru třetí periody, přesněji v 58. minutě, kdy stvrdil nejen výhru, ale zároveň i postup Sokolova úspěšnou střelou do prázdné branky při power-play hostů Marek Sloboda. „Chtěli jsme sérii ukončit, a ne jet do Třebíče, a to se povedlo,“ řekl k postupovému duelu asistent trenéra. „Celý tým děkuje všem fanouškům, kteří přišli na stadion, za jejich podporu,“ vzkazuje dodatečně ještě jednou velké poděkování za celý klub fanouškům. Sokolov si jako první tým zajistil postup do semifinále, na soupeře si tak bude muset počkat, ale jedno je jasné. Už postup mezi nejlepší čtyřku Chance ligy je pro klub historickým úspěchem. HC Baník Sokolov – SK Horácká Slavia Třebíč 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Branky a nahrávky: 3. J. Konečný (Radek Jeřábek), 4. V. Bílek (J. Novák, Vracovský), 58. M. Sloboda (T. Jandus, T. Rohan). Rozhodčí: Bejček, Valenta – Jindra, Štofa. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 1014. Konečný stav série: 3:1. Sokolov: Cichoň – J. Pohl, Radek Jeřábek, J. Novák, Kadeřávek, Klejna, Vodička, A. Rulík – J. Konečný, Kverka, D. Přibyl – Jurčík, Vrhel, Tomi – T. Jandus, Hašek, M. Sloboda – Vracovský, T. Rohan, V. Bílek. Trenér: Martin Štrba.