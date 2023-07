Karlovy Vary – Severští hokejisté, kteří posílili v létě karlovarskou Energii, by měli být v nadcházející sezoně ofenzivními tahouny mužstva. A jak švédský forvard Lukas Zetterber, tak jeho finský parťák Ikka Kangasniemi jsou s tím srozuměni.

Útočník Iikka Kangasniemi dorazil o víkendu do Karlových Varů a v pondělí vyjel s hokejisty Energie poprvé na led. | Foto: Foto: hckv/Daniel Kubelka

„Jsem ofenzivní typ, rád střílím a měl bych dávat góly. To je to, proč jsem tady,“ prohlásil Lukas Zetterberg v prvním rozhovoru pro klubovou televizi Energie TV.

„Budu tvrdě pracovat pro tým,“ slíbil 26letý rodák z Västerås, který dosud hrál ve své zemi druhou ligu.

Dvanáct zápasů ve Švédsku má na kontě za klub MODO i od dva roky starší finský útočník Ikka Kangasniemi.

Poslední dva roky hrál ale doma nejvyšší soutěž za Lahti Pelicans, kterému pomohl v minulé sezoně ke stříbrným medailím. Patřil k nejproduktivnějším hráčů a to samé od něho očekávají i v Karlových Varech.

Energie vyjela poprvé na led, o víkendu už dorazila i finská hvězda

„Je to pro mě nová příležitost, nová výzva. Myslím si, že to vůbec nebude snadné. Viděl jsem několik zápasů a extraliga je opravdu kvalitní soutěž,“ popisoval Ikka Kangasniemi pro klubový web.

Čeština pro něho nebude úplně cizím jazykem. V Lahti, kde strávil většinu své dosavadní kariéry, se potkal s útočníkem Lukášem Jaškem a s brankářem Patrikem Bartošákem. I od nich získával informace o české nejvyšší soutěži.

Do lázeňského města dorazil až o víkendu, v pondělí absolvoval s týmem na ledě první trénink. „Bylo to trochu náročné, ale tak to bývá, když jdete poprvé na led. Cítím se unavený, trénink byl ale dobrý a byla to zábava,“ vydechl si potom Kangasniemi.

To švédský útočník Zetterberg už je v lázeňském městě druhý týden, absolvoval s Energií i kus kondiční přípravy.

„Bylo to fajn. Aspoň jsem měl možnost poznat kluky a všechny lidi kolem týmu,“ pochvaloval si forvard včasný příjezd do Karlových Varů.

„Měl jsem i osobní pohovor s trenérem. Zatím všechno vypadá skvěle,“ usmál se Zetterberg, který o angažmá v české extralize dlouho nepřemýšlel. „Mluvil jsem o tom i s rodiči a přítelkyní. Nakonec to bylo snadné rozhodování,“ přiznal, že ho zaujaly i vysoké ambice karlovarské Energie.

„Vím, že tým chce uspět v play-off a já jsem tady od toho, abych k tomu pomohl,“ pokýval hlavou Zetterberg, který už se těší i na fanoušky.

„Slyšel jsem, že jsou skvělí, chodí jich hodně. Těším se, až se s nimi potkám,“ dodal švédský forvard.