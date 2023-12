Jenže na východě Čech odehrál jen osm zápasů a v listopadu se stěhoval do lázeňského města. A protože tady jsou s jeho službami spokojení, podepsal rodák z Tampere letos v lednu kontrakt až do konce sezony 2024/2025. „Jsem tady šťastný,“ vyznal se Joona Huttula v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Asi nejvíc ze všech energetiků tedy uvítal v létě příchod dvou skandinávských posil do ofenzivy – švédského forvarda Lukase Zetterberga a krajana Ikky Kangasniemiho. „V kabině se hodně mluví anglicky, ale je příjemné mít v týmu krajana, se kterým si můžu promluvit v rodné řeči,“ svěřil se bývalý mládežnický reprezentant Suomi.

Když se vrátíme na začátek sezony, provedl jste parťáky ze severu městem?

Sice to nebyl můj džob, ale samozřejmě, že jsem kluky provedl po Varech, snažil jsem se jim v začátcích pomoct. Pamatuji si, že když jsem přišel do Hradce, také se mě ujal Henri (finský gólman Kiviaho – pozn. aut.). Hodně mi pomohl, tak jsem se to teď snažil klukům oplatit.

Co všechno jste jim ukázal?

Hlavně restaurace, samozřejmě, že ty nejlepší, takže jsem je vzal do Špunt & Knoflík. Pamatuju si, že to Ikka (Kangasniemi) nemohl najít, protože se tam jde po schodech dolů. Ale i jinak jsem se jim snažil ukázat z města co nejvíc.

Když jste zmínil Ikku Kangasniemiho, je příjemné mít v týmu krajana?

Samozřejmě, že je příjemné, když se spolu můžeme s Ikkou pobavit v rodném jazyce. Ale ani s ostatníma klukama není problém, hodně se tady mluví anglicky.

Prozraďte nám, jak se Finům žije v Česku? Pokuste se o srovnání s rodnou zemí…

I když kultura a pohled na svět je trochu odlišná, lidé jsou tady milí. V lecčems jsou si obě země podobné.

Vy máte v Karlových Varech svoje oblíbená místa?

Rád se procházím po kolonádě, byt mám přímo v centru. Je to nádherné, mám ve městě pár oblíbených míst. Ale rád vyrazím i do okolních lesů, třeba na běžky.

Jak jste na tom se zimními sporty, které jsou u vás ve Finsku populární?

Miluju zimní sporty, jsou hodně blízké mému srdci. Rodiče mojí ženy jsou velcí nadšenci běžeckého lyžování, takže se do něho snažím proniknout i já. Sjezdovky taky, ale v sezoně nemůžu nic riskovat.

Vyzkoušel jste už typické karlovarské pochutiny – Becherovku, léčivé prameny nebo lázeňské oplatky?

Horké prameny jsem zkusil. Ale abych byl upřímný, moc mi to nechutná. Zpočátku jsem nebyl ani milovníkem české kuchyně, ale jak jsem tady déle, přicházím jí na chuť.

Jak jste na tom s češtinou?

Je to velmi těžký jazyk. Když jsem sem přišel, všechna slova mně zněla stejně. Ale pronikám do toho, každý den se snažím přidat jedno dvě nová slovíčka, občas už poskládám větu.

Co jste pochytil jako první?

Základním pokynům trenérů už rozumím, i když při videorozborech na nás radši mluví anglicky. Ale snažím se něco odposlouchat, k pokynům v angličtině se snažím přiřazovat česká slovíčka.

Česko je vaše první zahraniční angažmá. Proč jste se rozhodl právě pro ČR?

Než jsem šel do Hradce, neměl jsem dobrou sezonu ve Finsku. Tým, kde jsem naposledy působil, mně řekl, že si mám hledat angažmá. Česko mi dávalo smysl, protože jsem tady od dvou do pěti let žil, táta tady pracoval.

Můžu se zeptat kde?

Pracoval pro Nokii.

Už si troufnete na srovnání české a finské ligy?

Finská liga je o dost rychlejší, hraje tam víc mladých kluků, ale zároveň je takticky svázaná. V Česku působí víc starších, zkušenějších hráčů, je to tady… (hledá správný výraz – pozn. aut.), česky asi vyču… Ale taky silovější. Já mám teď o deset kilo víc, než když jsem přišel. A hned mám v rozích kluziště větší šanci (úsměv).

Ještě před pár lety chodili hlavně čeští hokejisté k vám do Finska, teď je to i opačně. Co za tím mám hledat? Získala si extraliga renomé?

Na to neumím odpovědět. Ale jednou z věcí může být i to, že nová generace Finů umí lépe anglicky. Chtějí poznávat nové země… Ale i tak si myslím, že je česká extraliga ve Finsku poměrně neznámá a dost podceňovaná.

Blíží se Vánoce. Vy už jste v Karlových Varech jedny české zažil, jak by dopadlo jejich srovnání s finskými?

Na to já asi nejsem ten pravý, protože loni sem za mnou přijeli rodiče i manželka a přivezli s sebou hromadu finského jídla (úsměv). Ale hodně mě zaujalo, jak tady lidé chodí do kostela.

Takže kapra a bramborový salát jste nezkusil. Jaká je tradiční štědrovečerní večeře ve Finsku?

Velká šunka a zavináče.